ElPozo fuerza el cuarto partido de la final tras vencer por penaltis en Cartagena

ElPozo Murcia Costa Cálida forzó este viernes el cuarto partido de la final de la Liga en la Primera División de fútbol sala al vencer por penaltis en la pista del Jimbee Cartagena Costa Cálida y ambos equipos volverán a enfrentarse este domingo a las seis de la tarde y otra vez en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria.

Jimbee Cartagena - ElPozo Murcia Final Liga Fútbol Sala Jimbee Cartagena 3 3* ElPozo Murcia Alineaciones Jimbee Cartagena Jimbee Cartagena: Chemi, Tomaz, Mellado, Lucao y Waltinho -equipo inicial-, Pablo Ramírez, Javi Mínguez, Bebe, Jesús Izquierdo, Motta, Darío Gil, Saura y Chispi. ElPozo Murcia: ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Bruno Taffy, Marcel y Rafa Santos -equipo inicial-, Marlon, Ricardo Mayor, Felipe Valerio, Esteban, David Álvarez, Eric Pérez, Niyazov y Juanjo.

El 3-3 tras prórroga y un 2-4 en la tanda en un intensa batalla deportiva dará lugar a una nueva cita para que los meloneros sean campeones o para que los de la capital del Segura lleven la serie al quinto encuentro, que ya sería definitivo sí o sí y en el que estos serían locales.

El Jimbee, que había sido capaz de lograr dos victorias en el Palacio de los Deportes de Murcia, ambos por 1-2, podía levantar el título y no estuvo lejos de hacerlo pero los fallos de Pablo Ramírez y Javi Mínguez desde los seis metros se lo impidieron.

El conjunto que iba y sigue yendo por detrás en esta final, que presentó la novedad de Edu Sousa en la portería en sustitución de Juanjo, se adelantó pronto en el choque.

En un minuto y 41 segundos Rafa Santos, haciendo una clásica jugada de pívot, inauguró el marcador dándose la vuelta y sacándose un gran derechazo con el que batió a Chemi tras irse del acoso al que le sometían Tomaz y Lucao.

Los de Dani Martínez comenzaron con mucha intensidad y como consecuencia de ello cometieron tres faltas en apenas dos minutos y medio, lo cual era un problema para su defensa. A partir de ahí lograron estabilizarse ante ese problema y controlaron la situación sin pasar por muchos apuros.

De hecho, tras el 0-1 el encuentro entró como en una fase de letargo y los dos equipos sólo generaron algo de inquietud al rival con lanzamientos lejanos que tampoco supusieron mucho peligro. Bebe y Pablo Ramírez, por los de casa, y Marcel, por los visitantes, fueron los que más cerca estuvieron del tanto pero Edu Sousa y Chemi intervinieron con acierto.

Conforme fueron transcurriendo los minutos y se acercaba el descanso fue el equipo entrenado por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" el que más atacó y en un saque de esquina lanzado por Tomaz llegó el empate, que hizo Javi Mínguez. La pizarra funcionó muy bien y con esa igualada se llegó al descanso no antes sin varios avisos por parte de Gadeia y Lucao para haber hecho el 1-2 o el 2-1.

En la segunda parte volvió a repetirse la historia de salida. Rafa Santos, revolviéndose ante Lucao y llevando el balón a la escuadra derecha del marco de Chemi, puso de nuevo con ventaja a los charcuteros. Sin embargo, la réplica llegó un minuto después con Waltinho firmando otro gran tanto de pívot, con media vuelta y disparo, éste para el Jimbee.

El partido se volvió loco y Marcel, con una gran definición en una acción al contragolpe y después de un pase en profundidad de Gadeia, estableció el 2-3. El pichichi del campeonato firmó su primer tanto en la final. La segunda parte iba a gol por minuto y el resultado obligaba a los meloneros a incrementar su ataque. Lo hicieron y tuvieron de ocasiones por mediación de Mellado y Javi Mínguez, quienes exigieron a Edu Sousa. Marlon también despejó lo que parecía un nuevo empate.

Pablo Ramírez, en una extraordinaria acción individual, se deshizo del propio Marlon y con un toque sutil ante la salida de Edu Sousa consiguió el 3-3. Quedaban poco más de ocho minutos y medio.

Gadeia estrelló el esférico en el larguero -se perdió el 3-4- y luego Tomaz no llegó a un envío de Lucao. El partido estaba tremendo y a 1 minuto y 50 segundos del final Dani Martínez le dio a Niyazov la camiseta de portero jugador. ElPozo, con la valentía por bandera, atacaría con cinco y dispuso de un par de ocasiones por mediación de Marcel pero Chemi intervino para que el choque se fuera a la prórroga.

En el tiempo extra los visitantes siguieron atacando en superioridad, con Gadeia, el mismo Niyazov y Marcel llevando la camiseta diferente, pero sin llegar a apurar a Chemi. Sí lo hicieron los de Duda con Edu Sousa en remates de Lucao, Bebe y Motta. En la segunda parte de la prórroga, con los dos equipos ya en cinco faltas, prácticamente no pasó nada reseñable y, aunque la afición cartagenera gritó el ya habitual ¡Sí, se puede!, el punto se decidiría en la tanda de penaltis.

Desde los seis metros los de Cartagenera buscarían el título y los de Murcia resistir. Ahí, con Chispi tratando de parar para el Jimbee y con Juanjo presente en ElPozo, estuvo más acertado el cuadro de Dani Martínez, que empezó lanzando. Marcel, Gadeia, Niyazov y Marlon no fallaron mientras que en los rojiblancos sí lo hicieron Pablo Ramírez y Javi Mínguez. El primero se topó con Edu Sousa, quien volvió al marco, y el segundo lanzó fuera. Así, los goles de Bebe y Motta no valieron para acabar con una final que continuará en menos de 48 horas.