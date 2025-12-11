Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

ElPozo - Barça, clásico para los cuartos de final de la Copa del Rey

Jimbee Cartagena Costa Cálida - Movistar Inter, Noia Portus Apostoli-Viña Albali Valdepeñas y Jaén Paraíso interior- ATP Iluminación Ribera Navarra completan el cuadro de esta ronda del torneo

Los azulgranas celebran un gol

Los azulgranas celebran un gol / Dani Barbeito

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Barça se medirá a ElPozo Murcia Costa Cálida en los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala que se disputarán a partido único entre el 17 y el 18 de febrero, tal y como deparó el sorteo celebrado en la Sala Iberia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Jimbee Cartagena Costa Cálida - Movistar Inter, Noia Portus Apostoli-Viña Albali Valdepeñas y Jaén Paraíso interior- ATP Iluminación Ribera Navarra completan el cuadro de esta antepenúltima ronda del torneo copero.

Cuartos de final de la Copa del Rey

ElPozo Murcia Costa Cálida - Barça

Jaén Paraíso Interior - ATP Iluminación Ribera Navarra

Jimbee Cartagena Costa Cálida - Movistar Inter FS

Noia Portus Apostoli - Viña Albali Valdepeñas

Los de Javi Rodríguez consiguieron su pase a los cuartos tras superar a Industrias Santa Coloma en el derbi catalán de los octavos de final por un claro 3-1 pese a la resistencia presentada por el conjunto colomense. Los murcianos, por su parte, se impusieron al Inagroup El Ejido, el único superviviente de la Segunda División, por 2-5.

El Movistar, vigente campeón, llegó a esta ronda después de un trepidante 5-3 ante el Illes Balears Palma Futsal en el Pabellón Jorge Garbajosa, en un partido que se decidió en la prórroga después de un empate a tres en el tiempo reglamentario.

Primero, Supercopa

Antes de esta ronda de cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala, se celebrarán las semifinales de la Supercopa de España, una cita que reúne al campeón de liga, el de Copa de España, el de Copa del Rey y el mejor clasificado de la liga regular. Jimbee Cartagena Costa Cálida - Servigroup Peñíscola y Movistar Inter FS - Illes Balears Palma Futsal, serán los dos duelos de semifinales que se disputarán en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix los días 3 y 4 de enero de 2026.

