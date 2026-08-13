Dídac, Adolfo y Matheus renuevan su capitanía

Sin novedades en el triplete de capitantes en la sección de fútbol sala. Los veteranos Dídac, Alfonso y Matheus continuarán portando esta temporada 2026/2027 el brazalete de capitanes tal y como anunció el club aprovechando las jornadas de trabajo de la pretemporada.

La plantilla del primer equipo con Javi Rodríguez al frente regresó recientemente de cinco días de stage en Encamp (Andorra) como es habitual en las secciones del Barça, y se encuentra ya inmeersa en el trabajo alternando sesiones en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y el Palau Blaugrana, con los primeros amistosos a la vista.

El vigente campeón de liga, afrontará la campaña 2026/2027 con Dídac Plana manteniéndose en su rol de primer capitán y con Adolfo Fernández como segundo y Matheus Fernandes como tercero, igual que el curso pasado, el primero de Javi Fernández al frente del equipo. En ellos recae de nuevo la responsabilidad ante un curso en el que los azulgranas asumen el reto del regreso a Europa.

Entre los tres acumulan una amplia experiencia y varios títulos, con más de 25 temporadas defendiendo la camiseta azulgrana. Dídac, a sus 36 años, afronta su novena temporada del club, aunque le supera un Adolfo que arrancará la undécima como jugador del Barça.Para Matheus será la séptima.

Primeros compromisos oficiales

Los primeros compromisos oficiales llegarán para el equipo a finales de agosto, con la disputa de la Copa Catalunya en Santa Coloma de Gramenet (28 y 29 de agosto). El Barça se medirá el viernes 28 al Sala 5 Martorell en semifinales y, en caso de victoria, disputaría la final el sábado 29 contra el ganador del duelo entre el Rubí y el anfitrión Catgas Energia (nuevo nombre del equipo).

Unos días después, el 5 y 6 de septiembre, el combinado azulgrana disputará la Supercopa de España que este año tendrá lugar en casa, en el Palau Blaugrana. Los azulgranas se enfrentarán el sábado 5 en semifinales al Jaén Paraíso Interior en un duelo con mucho morbo entre los dos grandes ruvales de la pasada temporada; mientras que en la otra semifinal se medirán ElPozo Murcia y Palma Futsal. La final tendrá lugar el domingo 6.