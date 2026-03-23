Fútbol sala
Cuatro azulgranas, con Adolfo ausente, en la prelista de Velasco para los amistosos contra Finlandia
Dídac, Antonio, Sergio González y Eric Martel se encuentran entre los 30 elegidos del seleccionador español para la última ventana de selecciones de la temporada
El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, ha hecho oficial la prelista de 30 jugadores para los dos partidos amistosos que se disputarán en Finlandia los próximos días 10 y 11 de abril en la ciudad de Nokia.
Entre esos primeros nombres se encuentran un total de cuatro azulgranas: Dídac, Antonio, Sergio González y Eric Martel. La gran ausencia en clave Barça en la convocatoria es la de Adolfo. El de Santa Coloma se lesionó este domingo durante la final de la Copa de España contra Jaén. Con visibles problemas en un hombro, el azulgrana se fue al banquillo en el tramo final de la primera parte y no volvió a participar en el encuentro que se saldó en los penaltis con victoria jienense.
Este lunes la plantilla del Barça viajó desde Granada donde tuvo lugar la competición y el jugador, en caso de que se mantenga el problema, pasará una revisión médica para confirmar el alcance de su lesión.
La concentración, que marcará el final de la temporada para la selección, arrancará el próximo 6 de abril en Las Rozas, antes de desplazarse hasta la ciudad finlandesa para la disputa de los dos partidos.
Prelista
GUARDAMETAS
Dídac Plana Barça
Jesús Herrero Movistar Inter
Fabio Córdoba Patrimonio de la Humanidad
Navarro Quesos El Hidalgo Manzanares
CIERRES
Antonio Barça
Boyis Viña Albali Valdepeñas
Toni Quesos El Hidalgo Manzanares
RiveraElPozo Murcia Costa Cálida
ALA-CIERRES
ÁlvarezElPozo Murcia Costa Cálida
Míchel Jaén Paraíso Interior
Raúl Gómez Movistar Inter
RicardoElPozo Murcia Costa Cálida
ALAS
Cecilio Movistar Inter
Eloy Rojas Jaén Paraíso Interior
Javier Mínguez Movistar Inter
Novoa O Parrulo
Pablo Muñoz Servigroup Peñiscola
Carlos Gómez Córdoba Patrimonio de la Humanidad
Dani Zurdo Jaén Paraíso Interior
Eric Martel Barça
Pachu Osasuna Magna
Pani Movistar Inter
ALA-PÍVOTS
Daniel Quesos El Hidalgo Manzanares
Esteban Jaén Paraíso Interior
Povill Industrias Santa Coloma
Sergio González Barça
PÍVOTS
Ismael Noia Portus Apostoli
Nicolás Viña Albali Valdepeñas
Diego Sancho Servigroup Peñiscola
Santa Cruz O Parrulo
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