Cuatro azulgranas, con Adolfo ausente, en la prelista de Velasco para los amistosos contra Finlandia

El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, ha hecho oficial la prelista de 30 jugadores para los dos partidos amistosos que se disputarán en Finlandia los próximos días 10 y 11 de abril en la ciudad de Nokia.

Entre esos primeros nombres se encuentran un total de cuatro azulgranas: Dídac, Antonio, Sergio González y Eric Martel. La gran ausencia en clave Barça en la convocatoria es la de Adolfo. El de Santa Coloma se lesionó este domingo durante la final de la Copa de España contra Jaén. Con visibles problemas en un hombro, el azulgrana se fue al banquillo en el tramo final de la primera parte y no volvió a participar en el encuentro que se saldó en los penaltis con victoria jienense.

Este lunes la plantilla del Barça viajó desde Granada donde tuvo lugar la competición y el jugador, en caso de que se mantenga el problema, pasará una revisión médica para confirmar el alcance de su lesión.

La concentración, que marcará el final de la temporada para la selección, arrancará el próximo 6 de abril en Las Rozas, antes de desplazarse hasta la ciudad finlandesa para la disputa de los dos partidos.