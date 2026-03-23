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Fútbol sala

Cuatro azulgranas, con Adolfo ausente, en la prelista de Velasco para los amistosos contra Finlandia

Dídac, Antonio, Sergio González y Eric Martel se encuentran entre los 30 elegidos del seleccionador español para la última ventana de selecciones de la temporada

Prelista de Jesús Velasco

Prelista de Jesús Velasco / RFEF

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, ha hecho oficial la prelista de 30 jugadores para los dos partidos amistosos que se disputarán en Finlandia los próximos días 10 y 11 de abril en la ciudad de Nokia.

Entre esos primeros nombres se encuentran un total de cuatro azulgranas: Dídac, Antonio, Sergio González y Eric Martel. La gran ausencia en clave Barça en la convocatoria es la de Adolfo. El de Santa Coloma se lesionó este domingo durante la final de la Copa de España contra Jaén. Con visibles problemas en un hombro, el azulgrana se fue al banquillo en el tramo final de la primera parte y no volvió a participar en el encuentro que se saldó en los penaltis con victoria jienense.

Este lunes la plantilla del Barça viajó desde Granada donde tuvo lugar la competición y el jugador, en caso de que se mantenga el problema, pasará una revisión médica para confirmar el alcance de su lesión.

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La concentración, que marcará el final de la temporada para la selección, arrancará el próximo 6 de abril en Las Rozas, antes de desplazarse hasta la ciudad finlandesa para la disputa de los dos partidos.

Prelista

GUARDAMETAS

Dídac Plana Barça

Jesús Herrero Movistar Inter

Fabio Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Navarro Quesos El Hidalgo Manzanares

CIERRES

Antonio Barça

Boyis Viña Albali Valdepeñas

Toni Quesos El Hidalgo Manzanares

RiveraElPozo Murcia Costa Cálida

ALA-CIERRES

ÁlvarezElPozo Murcia Costa Cálida

Míchel Jaén Paraíso Interior

Raúl Gómez Movistar Inter

RicardoElPozo Murcia Costa Cálida

ALAS

Cecilio Movistar Inter

Eloy Rojas Jaén Paraíso Interior

Javier Mínguez Movistar Inter

Novoa O Parrulo

Pablo Muñoz Servigroup Peñiscola

Carlos Gómez Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Dani Zurdo Jaén Paraíso Interior

Eric Martel Barça

Pachu Osasuna Magna

Pani Movistar Inter

ALA-PÍVOTS

Daniel Quesos El Hidalgo Manzanares

Esteban Jaén Paraíso Interior

Povill Industrias Santa Coloma

Sergio González Barça

PÍVOTS

Ismael Noia Portus Apostoli

Nicolás Viña Albali Valdepeñas

Diego Sancho Servigroup Peñiscola

Santa Cruz O Parrulo

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