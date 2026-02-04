Directo SPORT
FÚTBOL SALA
Croacia - España, en directo: semifinal del Europeo de fútbol sala, en vivo
Croacia y España se disputan una plaza en la final del Europeo 2026
Arnau Montserrat
Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.
M.4 / 0-0
Buscando mucho el juego directo Croacia en busca de Peric que mide 1 metro y 95 centímetros. Un auténtico armario. Segunda falta ahora para los croatas cuando restan 16 minutos y 41 segundos para el descanso. Dos faltas para cada selección con muy poco jugado.
M.3 / 0-0
Ha entrado Raya por Antonio. Veremos si puede volver a la pista con el paso de los minutos...
M.3 / 0-0
Ojo porque se ha hecho daño Antonio en el tobillo. Tirado en el suelo. Entran las asistencias. Se le ha quedado clavado en la pista.
M.2 / 0-0
Ahora falta sobre Pablo Ramírez que pivotó y fue derribado. Peligrosa... ¡A puntoooo de marcar Antonio! Qué cañonazo que impacta en la cara de Kustura y da en en el paaalo.
M.2 / 0-0
Paró Dídac el tiro de Jelovcic. Muy centrado. Primer tiro a puerta del partido.
M.2 / 0-0
¡Falta y amarilla para Mellado! Antes de balón toca pierna evitando el tiro de Mataja... Pisaba prácticamente área el jugador croata.
M.1 / 0-0
Intentaba Antonio superar a Mataja. Era buena la intención pero no la ejecución. Primeros compases de estas semifinales de la Eurocopa de fútbol sala.
M.1 / 0-0
¡Arrancó el paaaartido! Claramente España juega fuera de casa. El Arena Stožice copado de aficionados croatas.
Turno para el himno de Croacia. Sale con Piplica, Vukmir, Jelovcic, Mataja y Vitor Hugo la selección croata que ha recibido el apoyo, por ejemplo, de Luka Modric en las últimas horas antes de la semifinales de este europeo.
¡Suuuuena el himno de España en el Arena Stožice!
