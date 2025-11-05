La Copa Intercontinental, un evento mundial en Mallorca

El Illes Balears Palma Futsal sueña con ser tricampeón del mundo. Todo pasa por lo que suceda este viernes (21 horas) en un Palau d’Esports de Son Moix que se está preparando para lucir sus mejores galas en un evento de primer nivel internacional. La Copa Intercontinental cruza a los mallorquines, vigentes campeones de Europa, con el Club Atlético Peñarol de Montevideo, que ostenta el trono de América después de haber dado la gran sorpresa al conquistar la Libertadores frente al Magnus brasileño.

La cuenta atrás ha empezado. Gracias al acuerdo entre Mundo do Futsal, la organización del torneo; el Govern y el Palma Futsal, esta final del campeonato del mundo se celebra en la isla por segundo año consecutivo y deja a Ciutat como en el centro del mapa deportivo mundial del fútbol sala.

Los verde pistacho esperan una gran respuesta de la afición mallorquina, pero lo cierto es que el rival no estará solo porque, a tenor del ritmo de venta de las entradas, va a haber más de mil hinchas uruguayos, sobre un aforo total de cuatro mil, que apoyarán al Peñarol. La Intercontinental será mucho más que un partido: el club prepara una fan zone en la zona exterior de Son Moix con actividades y animación para todos los públicos, y un show con la ganadora de La Voz Kids 2024, Alira Moya, y Daniela Blasco, segunda en el pasado Benidormfest.

Además, Falcão será el embajador oficial del enfrentamiento. Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de esta disciplina, el astro brasileño será nuevamente la imagen del torneo que reúne a los dos mejores equipos del mundo.

A lo largo de su carrera, Falcão ha construido un palmarés inigualable: cinco Copas América, ocho ligas brasileñas, nueve Copas Libertadores y numerosos reconocimientos individuales que lo han convertido en un icono global del fútbol sala.

Aunque desarrolló toda su trayectoria deportiva en Brasil, su talento y carisma traspasaron fronteras, marcando a generaciones de aficionados en todos los rincones del mundo. Este viernes volverá a la pista para apadrinar un duelo que promete emociones fuertes.