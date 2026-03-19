Inter Movistar se convierte en el primer semifinalista tras desatarse ante Jimbee Cartagena en un final demoledor (8-3)

La Copa de España 2026 ha arrancado en Granada con un duelo vibrante entre Inter Movistar y Jimbee Cartagena, un choque que comenzó con equilibrio, tensión y un ritmo marcado por los cartageneros, pero que terminó con una exhibición ofensiva del conjunto interista.

Cartagena llevó la iniciativa en los primeros compases, controlando el ritmo y obligando a Inter a vivir de alguna contra aislada.

A pesar de la presión agresiva del equipo madrileño, las ocasiones claras no llegaban y, además, las cuatro faltas acumuladas en el minuto once condicionaron su intensidad defensiva.

Inter trató de estirarse con posesiones largas para evitar más infracciones, pero sin generar verdadero peligro sobre la portería de Chemi, que se mostró seguro y bien protegido por una defensa muy sólida.

Gon Castejón inaugura la Copa

En ese contexto, Jimbee golpeó primero. Gon Castejón inauguró la Copa con un zurdazo lejano tras un saque de banda de Dario Gil. El disparo, seco y potente, sorprendió a Jesús Herrero y puso el 0-1 en el marcador.

Poco después llegó la polémica: Inter pidió la intervención del VAR por un codazo de Cortés sobre Pirata, aunque la acción era tan compleja que también pudo haberse señalado una posible roja para un jugador interista por arrollar al propio Cortés en una ocasión manifiesta de gol.

Los árbitros, fieles a su criterio de dejar jugar, no señalaron nada.

El primer tiempo terminó con la sensación de que Inter había tenido más balón, pero sin profundidad, mientras que Cartagena, muy sólido atrás, había sabido aprovechar su fortaleza en el balón parado para marcharse al descanso por delante.

Inter sale desatado y cambia el partido en un minuto

La segunda parte cambió por completo el guion.

Inter salió como una moto, decidido a darle la vuelta al partido, y lo consiguió en apenas un minuto.

Primero, en una falta ensayada, Javi Mínguez conectó con Pani, que asistió a Harrison para que este definiera con sangre fría dentro del área.

Acto seguido, en un córner botado por el propio Pani, Cecilio apareció solo en la frontal para fusilar el 2-1.

El partido entra en un caos maravilloso

Sin embargo, Cartagena no tardó en reaccionar y devolvió el golpe con otra acción a balón parado: Cortés puso una falta lateral y Motta la mandó a la red con un disparo potente que devolvió la igualdad.

El partido entró entonces en un tramo frenético, de ida y vuelta constante, en el que Tomaz volvió a adelantar a Jimbee con una volea impecable tras un saque de banda de Dario Gil.

Inter, lejos de descomponerse, volvió a empatar gracias a una gran acción individual de Pani, que condujo desde campo propio y filtró un pase entre líneas para Harrison, que definió con un disparo que tocó en el larguero antes de entrar. Jimbee pidió falta en el inicio de la jugada, pero los árbitros no apreciaron contacto suficiente como para anular el gol.

El vendaval interista: cuatro goles que rompen el partido

A partir del 3-3, Inter se desató por completo.

Raúl Gómez firmó un golazo con un disparo que se coló entre los dedos de Chemi y la escuadra, y poco después Pani, en una presión alta, robó el balón y clavó un misil a la escuadra para el 5-3.

Con Cartagena jugando de cinco, un error en la primera acción permitió a Jesús Herrero marcar desde su área el 6-3, y el 7-3 llegó con un Jimbee ya desbordado emocionalmente, incapaz de frenar el aluvión interista. El partido terminó con un contundente 8-3 que cerró una remontada memorable.

Un marcador engañoso para un partido igualado hasta el 3-4

El marcador final puede resultar engañoso, porque el encuentro fue muy igualado hasta el 3-4. Cartagena compitió de tú a tú, se adelantó en dos ocasiones y mantuvo el pulso durante buena parte del choque. Pero Inter Movistar demostró una enorme madurez competitiva: no se descompuso pese a ir por detrás dos veces, supo gestionar la presión con calma y personalidad, y exhibió una calidad ofensiva demoledora en los momentos decisivos.

Con una segunda parte arrolladora y una eficacia incontestable, Inter Movistar se convierte en el primer semifinalista de la Copa de España 2026.

Ficha técnica

8- INTER MOVISTAR: Jesús Herrero; Raya, Chaguinha, Carlos Bartolomé, Cecilio -equipo inicial- Jesús García (ps), Jaime, Raúl Gómez, Harrison, Javi Minguez, Pani, Barona, Pirata y Dani Colón

3- JIMBEE CARTAGENA COSTA CÁLIDA: Chemi; Tomaz, Mellado, Cortés, Waltinho -equipo inicial- Chispi (ps), Juninho, Lucas Farias, Jesús Izquierdo, Darío Gil, Gon Castejón, Renato, Motta, Pablo Ramírez y Ossamanmusa

Goles: Gon Castejón (12'), 1-1 Harrison (27'), 2-1 Cortés (28'), 2-2 Motta (28'), 2-3 Tomaz (31'), 3-3 Harrison (), 4-3 Raúl Gómez (35'), 5-3 Pani (36'), 6-3 Jesús Herrero (36'), 7-3 Cecilo (37'), 8-3 Jaime (39')