"La clave será entender lo antes posible el nivel de permisividad arbitral"

El técnico azulgrana Jesús Velasco ha valorado la Ronda de Elite de la Champions de la próxima semana "Hay que entender en qué momentos tenemos que estar todos al máximo y este es uno de ellos", recalcó

Pese que aún tendrá que recibir el sábado al Jaén Paraíso Interior en un duelo clave para mantener el liderato liguero, el Barça ya piensa también en la Ronda de Elite de la Champions que disputará la semana que viene en tierras croatas ante el anfitrión Pula, el United Galati rumano y el rival más complicado en teoría, el Sporting Anderlecht belga (club que absorbió el pasado verano al Halle-Gooik).

Este jueves ha tenido lugar en el Palau el tradicional Media Day previo a las grandes citas en los que los jugadores han departido con los medios de comunicación y el técnico Jesús Velasco ha analizado este último paso antes de la ansiada Final a Cuatro y ha explicado que Dídac "hizo un entrenamiento de portería el miércoles aislado del resto de compañeros. Ahora el cuerpo médico me dirá si puede empezar ya a hacer algo con el grupo a ver cómo ha respondido y en función de eso iremos viendo cómo lo vamos metiendo. Está a un paso ya de entrar". Si no llega a tiempo, Miquel Feixas está rayando a gran nivel y sería el encargado de defender la portería.

"Primero tenemos que pensar en Jaén, porque es un partido importante para seguir luchando por la primera posición y tanto yo como el resto del cuerpo técnico tenemos que transmitírselo así a los jugadores. A partir del sábado ya hay que analizar bien los rivales y entender dónde estamos, unificar los objetivos y que todos sepamos para qué vamos a Croacia. Somos el equipo favorito para pasar, pero manda la pista y hay que jugar", comentó el toledano.

En este sentido también se refirió a la derrota del martes en Palma y a la sufrida anteriormente en Murcia. "Las sensaciones finales siempre han sido buenas, pero en Murcia y en Palma nos dejamos dominar en los primeros tiempos y en los segundos dimos un paso adelante. Hay que entender que no somos imbatibles y que podemos perder contra cualquiera si no jugamos a nuestro nivel. Si no entramos a tope ya estamos dando ventajas al rival", reflexionó.

Jesús Velasco pide el máximo a su equipo en Croacia | DAVID RAMÍREZ

"Todo esto lo hablamos todas las semanas, lo hablamos todos los partidos, pero somos humanos y no siempre puedes estar al cien por cien ni tienes la misma motivación por mucho que tú quieras tenerla. ¿La clave? Entrar concentrados para saber lo que nos estamos jugando y así no tener ese inicio dubitativo. Hay que hacer la lectura de eso, hay que dar el máximo. Después se puede perder, pero siendo fieles a nuestro juego e intentando hacer en la pista lo que entrenamos", añadió Velasco.

"Si equipo hubiese hecho un muy buen primer tiempo y en el segundo hubiese caído, sí diría que podría ser fatiga física, pero fue al revés porque en el segundo tiempo estuvimos por encima del rival y en Murcia sucedió algo parecido. Fatiga física no es. Puede ser mental y hay más factores. Desde la última semana de septiembre no hacemos una semana normal de entrenamientos entre convocatorias de selección y partidos entre semana y estamos a mitad de noviembre. Tenemos que adaptarnos a este tren de competición, porque es una paliza enorme. También hay que entender cuáles son los momentos en los que tenemos que estar todos al máximo y este es uno de ellos", recalcó en referencia a la cita de Croacia.

Ya en clave europea, Velasco insistió en que se van a encontrar "equipos campeones. Los rumanos vienen de quedar primeros en su grupo, fueron campeones en su liga y han eliminado a otros tres equipos. Sobre el papel, el Anderlecht tiene una plantilla con la que podría disputar nuestra liga, pero también hay que su ritmo competitivo están y cómo están físicamente. La ventaja es que el primer partido lo jugamos contra los rumanos y podemos ver el rendimiento de los otros dos equipos. Y el último partido será contra los croatas, que son los anfitriones y ahí ya veremos necesidad de puntos tenemos".

Jesús Velasco, junto a Ferrao en el Media Day | DAVID RAMÍREZ

El extécnico de Inter se refirió a lo que les espera a orillas del Adriático en esta localidad famosa por sus buenos vinos. "En principio y a no ser que cambien, porque en la Elite puede haber sorpresas, es un buen pabellón con parquet. El balón es un Select, que no hemos podido entrenar con él ni vamos a hacerlo. Ya lo haremos allí, porque no quiero utilizarlo jugando antes el sábado. No es un mal balón. Lo que pasa es que Select tiene varios modelos, pero todo eso lo iremos viendo sobre la marcha y nos iremos adaptando", apuntó.

Para terminar se refirió al desastre arbitral que suele imperar en la Champions, con colegiados que dejan jugar tanto que convierten el fútbol sala en lucha libre. "Me preocupa. La gran ventaja es que tenemos mucha experiencia y los jugadores saben lo que nos vamos a encontrar. El árbitro te dice que sigas jugando mientras te están dando por todos los lados y tú también tienes que dar. La clave será entender lo antes posible el nivel de permisividad arbitral que va a haber. Si permiten mucho, pues habrá que meter las manos encima y tirar al contrario todas las veces y si no, pues habrá que jugar con muchísimo menos contacto", concluyó un Jesús Velasco cuya primera temporada en el banquillo se saldó con cuatro títulos, incluida la Champions.