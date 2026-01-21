La ciudad de Cáceres albergará la Fase Final de la Copa del Rey de Fútbol Sala

La Fase Final de la Copa de S.M. el Rey de fútbol sala ya tiene escenario para la edición de 2026. Tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol, en colaboración con la Real Federación Extremeña de Fútbol y la Junta de Extremadura, el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres será el escenario de las semifinales y la final de uno de los torneos más prestigiosos del fútbol sala nacional.

El escenario de la Fase Final fue desvelado este miércoles en FITUR en un acto celebrado en el Pabellón de Extremadura que contó con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el director general de jóvenes y deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, además del vicepresidente de la RFEF y presidente de la Real Federación Extremeña de Fútbol, Sergio Merchán, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, y el Director General de la RFEF, Manuel Lalinde.

Con capacidad para 6.000 espectadores, el pabellón cacereño cogerá el relevo del Palacio de los Deportes de Cartagena, sede de la última edición.

Además, el pabellón situado en Extremadura ha albergado en los últimos años partidos de la Selección española absoluta masculina de fútbol sala. Los dos últimos precedentes, el 1 de marzo de 2023, con el España - Chipre, o el España - Brasil, uno de los partidos más esperados del fútbol sala mundial, y que se celebró el 3 de febrero de 2019.

A falta de conocer a los cuatro clubes que disputarán la fase final, las semifinales de la decimosexta edición del torneo se jugarán el sábado 23 de mayo, mientras que, un día más tarde, el domingo 24, se disputará la gran final.

El Movistar Inter FS defiende el título de campeón obtenido en Cartagena el pasado mes de mayo ante el Jaén Paraíso Interior.

Más de setenta equipos de fútbol sala de las cuatro máximas categorías masculinas compiten desde el arranque de la temporada en las eliminatorias a partido único, para alcanzar una plaza en la cita de Cáceres.