Cinco azulgranas en la prelista de Velasco para los últimos amistosos antes del Europeo

El seleccionador español, Jesús Velasco, ha incluído a cinco azulgranas en la prelista para los dos últimos partidos de preparación antes del Europeo de fútbol sala Letonia, Lituania y Eslovenia que se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero. Los encuentros, que se disputarán el 20 y 22 de diciembre, serán ante Serbia, ambos en terreno balcánico.

El portero Dídac, el cierre Antonio, los alas Pol Pacheco y Eric Martel y el ala-pívot Adolfo conforman la representación azulgrana convocatoria inicial de 30 jugadores. El próximo 8 de diciembre, según informó la federación, se harán oficiales los descartes para dejar la lista definitiva en 15 jugadores. La gran ausencia azulgrana en la prelista de Jesús Velasco es la de Sergio González, un habitual en los esquemas del seleccionador español, que se encuentra en proceso de recuperación. El ala barcelonés se lesionó precisamente en el segundo de los amistosos de España contra Marruecos del pasado mes de octubre

El Barça, más allá de sus cinco jugadores, presenta en la lista hasta tres de sus canteranos, Carrasco, Esteban y Raúl Gómez, así como dos ex azulgranas, Rivillos y Boyis.

En total, 12 equipos aparecen representados en la prelista para los dos partidos contra Serbia. También con cinco representantes se encuentran Jimbee Cartagena y Movistar Inter. ElPozo, O Parrulo, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas y Quesos Hidalgo Manzanares aportan dos jugadores cada uno a la prelista; mientras que Servigroup Peñíscola, Palma Fútsal, Córdoba Patrimonio de la humanidad y MFK Tyumen, cuentan con un futbolista en la convocatoria.

La concentración arrancará el día 15 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Serbia el día 18, unos días después de la jornada 14 de liga, en la que el Barça se medirá a Industrias Santa Coloma.