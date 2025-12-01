Fútbol Sala
Cinco azulgranas en la prelista de Velasco para los últimos amistosos antes del Europeo
Dídac, Antonio, Pol Pacheco, Eric Martel y Adolfo conforman la representación del Barça en la primera convocatoria para los partidos que se jugarán en Serbia los días 20 y 22 de diciembre
El seleccionador español, Jesús Velasco, ha incluído a cinco azulgranas en la prelista para los dos últimos partidos de preparación antes del Europeo de fútbol sala Letonia, Lituania y Eslovenia que se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero. Los encuentros, que se disputarán el 20 y 22 de diciembre, serán ante Serbia, ambos en terreno balcánico.
El portero Dídac, el cierre Antonio, los alas Pol Pacheco y Eric Martel y el ala-pívot Adolfo conforman la representación azulgrana convocatoria inicial de 30 jugadores. El próximo 8 de diciembre, según informó la federación, se harán oficiales los descartes para dejar la lista definitiva en 15 jugadores. La gran ausencia azulgrana en la prelista de Jesús Velasco es la de Sergio González, un habitual en los esquemas del seleccionador español, que se encuentra en proceso de recuperación. El ala barcelonés se lesionó precisamente en el segundo de los amistosos de España contra Marruecos del pasado mes de octubre
El Barça, más allá de sus cinco jugadores, presenta en la lista hasta tres de sus canteranos, Carrasco, Esteban y Raúl Gómez, así como dos ex azulgranas, Rivillos y Boyis.
En total, 12 equipos aparecen representados en la prelista para los dos partidos contra Serbia. También con cinco representantes se encuentran Jimbee Cartagena y Movistar Inter. ElPozo, O Parrulo, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas y Quesos Hidalgo Manzanares aportan dos jugadores cada uno a la prelista; mientras que Servigroup Peñíscola, Palma Fútsal, Córdoba Patrimonio de la humanidad y MFK Tyumen, cuentan con un futbolista en la convocatoria.
La concentración arrancará el día 15 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Serbia el día 18, unos días después de la jornada 14 de liga, en la que el Barça se medirá a Industrias Santa Coloma.
La prelista
- Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Jesús Herrero (Movistar Inter), Dídac Plana (Barça), Fabio Alvira (Córdoba Patrimonio de la Humanidad) y Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares).
- Cierres: Antonio Manuel Sánchez, Boyis (Viña Albali Valdepeñas), Antonio Pérez (Barça) y José Antonio Fernández (Movistar Inter).
- Alas-cierres: Miguel Ángel Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Ricardo Mayor, David Álvarez, Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Raúl Gómez (Movistar Inter).
- Alas: Francisco José Cortés Hernández, Gonzalo Castejón (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales, Javier Mínguez (Movistar Inter), David Novoa (O Parrulo), Pablo Muñoz (Servigroup Peñíscola), Pol Pacheco, Eric Martel (Barça), Daniel López, Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos (Illes Balears Palma Futsal).
- Alas-pívots: Adolfo Fernández (Barça), Daniel, Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Esteban Cejudo (Jaén Paraíso Interior) y Jorge Carrasco (Viña Albali Valdepeñas).
- Pívots: Jesús García (MFK Tyumen/RUS), Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Gonzalo Santa Cruz (O Parrulo).
