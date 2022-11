Carlos Ortiz pide más: "Tenemos que dar todos un paso adelante"

El 'Espartano' cree que al Barça le faltó "más ambición" ante el Galati y destacó lo difícil que será ante el Anderlecht "Hemos estado más acertados cada a portería que en los últimos partidos", destacó el goleador colomense Adolfo

El Barça ha solventado con una clara victoria por 6-2 ante el United Galati rumano la primera jornada del Grupo D de la Elite Round de la Champions League y este jueves se verá las caras en la segunda con el rival más complicado de todos, el Sporting Anderlecht belga.

Autor del cuarto tanto azulgrana, el veterano Carlos Ortiz lamentó que el triunfo no fuese más amplio. "Todavía no hemos recuperado las sensaciones de la temporada pasada, ni siquiera las del principio de la actual. Hay mucho margen de mejora. Hemos empezado bien metiendo bastantes goles, pero nos faltó ambición y nos volvió a faltar finalización. Este jueves tenemos un partido muy exigente y si queremos estar en la Final Four creo que todos tenemos que dar un paso adelante", recalcó el madrileño.

Pese a ello, el eterno 'Espartano' admitió que todo el equipo "es consciente de que el rival más fuerte es el Anderlecht y quizá sin quererlo expresamente todos nos hemos podido guardar algo, pero era importante irnos con un resultado más amplio que nos podría permitir empatar el jueves y yo creo que ahora mismo no es el caso".

"El Anderlecht es un equipazo. Todos sus jugadores son internacionales y cuentan con muchísima experiencia en Europa tanto a nivel de clubs como en sus selecciones. Va a ser un partido tremendamente exigente y si queremos estar en la Final Four, tendremos que dar un poquito más", añadió Ortiz con su habitual exigencia

También vio puerta cerrando el marcador un Adolfo que es clave en este Barça. "En los últimos partidos nos había faltado finalizar mejor todas las ocasiones que tuvimos. Hoy hemos estado más acertados cada a portería y eso en este deporte es fundamental, porque marca diferencias. El primer objetivo era dar el primer paso en este grupo y mañana, a por otra final", indicó el catalán.

Jesús Velasco, durante el partido ante el United Galati | FCB

"Tienes que adaptarte a muchas circunstancias. Tienes que cambiar el chip, porque es todo distinto. El balón, el arbitraje, la pista... por eso siempre el primer partido siempre es difícil. La primera toma de contacto ha sido buena y además hay muchas cosas que se pueden mejorar", prosiguió el ex de Industrias.

El colomense también se refirió al duelo clave de este jueves. "El Anderlecht tiene jugadores increíbles, ha mejorado muchísimo respecto al año pasado y tendremos que hacer un partido de diez si queremos ganar. Si nos despistamos, nos pueden complicar la vida y el año pasado ya nos costó mucho. Fuimos tres veces por detrás en el marcador, al final lo levantamos y sabemos que será un partido muy difícil. Tendremos que dejarnos la vida para conseguir la victoria.