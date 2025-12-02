Brasil, rival de España en las semifinales del Mundial de fútbol sala femenino

Brasil se clasificó para las semifinales del Mundial de fútbol sala femenino al imponerse con autoridad por 6-1 a Japón en el PhilSports Arena de Manila, en una eliminatoria que se decidió en la primera parte con un contudente 5-0 y tres tantos de su referencia ofensiva Melilla Torreblanca. La 'canarinha' será la rival de España en una final anticipada entre dos de las grandes favoritas al título (13.30 CET). En la otra semifinal se enfrentarán Portugal y Argentina en busca de un puesto en la final.

Brasil, liderada por la jugadora, Emilly Marcondes ahogó a las niponas con una presión alta que apenas pudieron contener. Fue la jugadora del Melilla Torreblanca la que abrió el marcador en el minuto 3, al culminar una rápida transición que sorprendió a la defensa asiática.

Las de Wilson Saboia se hicieron con el control del partido desde los primeros compases sompetiendo a las niponas a un asedio constante. Tras varias ocasiones de peligro, en el minuto 8, tras un remate ajustado de Ana Luiza llegó el segundo y en el 10' Emilly puso el 3-0. Dos minutos después Débora Vanin hacía subir el 4-0 al marcador.

Sin tregua

Pese a la ventaja en el luminoso, Brasil no levantó el pie del acelerador y antes del descanso hizo subir el quinto por medio de Luana Rodrigues (13') para dar casi por cerrado el encuentro.

Tras el paso por vestuarios, Brasil se dedicó a contemporizar la renta y rotó a varias jugadoras. Aun así, Emilly completó su actuación sobresaliente al anotar su tercer gol en el minuto 38, cerrando su cuenta personal y reforzando su papel como figura del torneo.

Japón logró su único gol en los minutos finales con un tanto en propia meta de Julia en el 36'.

Brasil, primera del ranking FIFA, superó la fase de grupos con pleno de victorias: 4-1 sobre Irán, 6-1 contra Italia y 0-9 frente a Panamá para acceder a cuartos de final como primera de grupo. Este viernes tendrá en frente a la otra gran favorita del torneo, España, segunda del ranking FIFA y que también ha superado todos sus partidos en este primer mundial femenino con goleadas. Ganó a Thailandia por 5-2, a Colombia por 5-1 y a Canadá por 0-7. En cuartos se impuso a Marruecos por un claro 6-1.