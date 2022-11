El Barça, de vuelta a la liga ante un debutante

El Barça visita tierras gallegas para medirse al recién ascendido Noia que marcha cuarto en la clasificación Ferrao y Lozano descansan en este partido en el que vuelve Matheus tras su lesión muscular

Aparcado el capítulo Champions, el Barça vuelve a ponerse el traje de Liga para visitar la pista del Noia Portus Apostoli, un conjunto recién ascendido a la Primera División Nacional y una de las revelaciones del curso.

Los de Jesús Velasco llegan a esta cita tras cerrar con pleno de victorias el acceso a la Ronda Élite de la Champions y esperan mantener esa dinámica ganadora en la competición casera, donde defienden el liderato con 15 puntos, seguido de Mallorca y Palma Futsal. En la cuarta plaza se sitúa el Noia, un inesperado invitado a la zona alta, que suma 11 puntos y lleva cuatro partidos sin conocer la derrota: dos victorias como visitante, en Tudela y Valdepeñas; y dos empates en casa contra ElPozo y Antequera. De hecho, sólo ha perdido un partido, fue en la tercera jornada, por la mínima ante el Levante (2-3).

Por su parte, los azulgrana cosecharon su primera derrota de la temporada en liga justo antes del parón para disputar la competición europea, cediendo a domicilio ante El Pozo Murcia Costa Cálida (2-1). El gol de Adolfo en el tramo final del encuentro no fue suficiente para dar la vuelta a un partido que se puso pronto en contra con un gol en propia de Catela en el minuto siete, seguido del de Darío unos segundos después. Dos semanas después de ese choque, el Barça puede volver a centrarse en la liga, con el objetivo de retomar la senda de la victoria.

Rotaciones

Para este encuentro, Velasco volverá a las rotaciones. Así, Ferrao y Sergio Lozano tendrán descanso y no han viajado a tierras gallegas. Tampoco lo hará Dídac, que está a punto de ser padre. Su puesto bajo palos lo ocupará el joven guardameta del juvenil Martí Antolín.