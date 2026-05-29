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FÚTBOL SALA
Barça-Valdepeñas, sigue en directo y online el encuentro de cuartos de final de la LNFS, hoy
Arrancan las eliminatorias por el título, con el cuadro de Javi Rodríguez recibiendo al octavo de la fase regular
David Raurell
El Barça inicia el asato a semifinales de la LNFS en el Palau Blaugrana, con la visita del Valdepeñas de Marlon Velasco
MIN 39
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
¡Último minuto en el Palau!
La grada comienza a corear el nombre de Sergio Lozano, que recibirá un homenaje a continuación.
MIN 38
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
Desde hace unos minutos Valdepeñas está jugando con portero-jugador. En este ataque, el encargado de actuar como tal es Naranjo.
El Barça, sin embargo, está viviendo muy cómodo.
MIN 37
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
¡Paradón de Borja Puerta!
Matheus cruzó el disparo, pero apareció el brazo de Borja para evitar el 5-1
MIN 37
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
¡Tendrá tiro de diez metros el Barça después que el conjunto visitante haya cometido la sexta falta!
MIN 37
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
¡Ojo!
Se marcha al banquillo Jose Mario tras notar molestias en el aductor
MIN 35
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
¡Palo de Joao Víctor!
El Barça ha podido marcar el quinto en un 2 vs 2 ante la portería rival. Sin embargo, el poste ha evitado que el jugador de Sao Paulo marcara otro tanto más.
Justo después, se para el partido en el Palau por tiempo muerto.
MIN 33
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
Aquí tienen una de las imágenes de la noche. Tres leyendas del Barça juntas: Sergio Busquets y Jordi Alba no se han querido perder el homenaje a Sergio Lozano:
MIN 32
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
Nico Marrón comete la quinta falta de Valdepeñas por tocar el balón con la mano. El Barça, en cambio, tan solo lleva una.
MIN 29
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
Paso al frente de Valdepeñas en los últimos minutos. Los jugadores de Marlon Velasco están teniendo más control del balón, puesto que viven cerca de la portería que defiende Dídac.
MIN 27
FC Barcelona 4-1 Valdepeñas
Fits regresa al terreno de juego después de descansar unos minutos en este segundo tiempo.
Recuerden que el pívot brasileño anotó los dos primeros tantos del Barça en el encuentro.
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