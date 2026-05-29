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Barça-Valdepeñas, sigue en directo y online el encuentro de cuartos de final de la LNFS, hoy

Arrancan las eliminatorias por el título, con el cuadro de Javi Rodríguez recibiendo al octavo de la fase regular

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