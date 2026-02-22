El Barça se plantea una queja formal ante la polémica arbitral en el Manzanares Arena

El Barça cerró con empate (3-3) su duelo de la decimonovena jornada de la Primera División de fútbol sala que le enfrentó al Quesos El Hidalgo Manzanares en el Pabellón Manzanares Arena de Ciudad Real. Un duelo que acabó con un final polémico por un gol anulado a los azulgranas y un penalti en contra que dio lugar a las tablas que reflejó el marcador. Una actuación arbitral ante la que el Barça se plantea elevar una queja formal, teniendo en cuenta que no es la primera vez que el videoarbitraje perjudica a los intereses del equipo. El resultado además tuvo consecuencias en cuanto a la clasificación, ya que los de Javi Rodríguez perdieron el liderato en favor de ElPozo Murcia Costa Cálida que ganó su compromiso contra el Noia.

En el encuentro en el Manzanares Arena, la intervención del VAR fue decisiva y penalizó al combinado azulgrana. La secuencia tuvo lugar a poco minutos para el final. Primero los árbitros anularon un gol de Gauna por unas más que cuestionables manos y el cuarto no se reflejó en el luminoso. Un minuto después João Victor recuperó un balón ante Antonio Navarro y volvió a marcar, aunque entró de nuevo el videoarbitraje. Los colegiados del encuentro, Carlos Panadero y Héctor Mayo, revisaron la jugada y decidieron anular el gol por otras manos, estas en un rebote, y además señalaron penalti a favor del Manzanares. Daniel fue el encargado de transformar la pena máxima y hacer subir el tercero de los locales a un marcador ya no se movió.

Tras el encuentro, el técnico azulgrana dirigió unas duras palabras a la actuación, a su juicio cuestionable, de los árbitros y al uso del VAR en la liga. "Ha sido un partido muy disputado entre dos equipos que querían ganar. Es triste. Cuando se juega bien y dos equipos luchan por ganar y se tiene que hablar de factores externos pues es complicado. Cuando un partido que podría haber acabado 2-5, termina 3-3, pues hace daño", argumentó Javi Rodríguez.

El preparador azulgrana, afirmó que "he visto las imágenes y no sé para qué tenemos VAR, porque teniendo una herramienta este año que podríamos utilizar bien, que solo pongan imágenes de una manera que se pueda ver el gol de penalti de un chute que le pega Daniel, que rebota y le va a caer al brazo y pitas un penalti...".

"Yo siempre digo lo mismo, jugué 20 años y siempre he dicho que los protagonistas tienen que ser los jugadores. Ni el staff técnico, ni los árbitros, nadie, solo los jugadores. Si ellos no son los protagonistas no vamos bien", continuó el entrenador del Barça quien consideró que "en lo que respecta a lo nuestro estamos satisfechos pero cuando son cosas de fuera no podemos hacer nada".

Fruto del polémico final, Javi Rodríguez fue además amonestado con una tarjeta amarilla.

Feixas, conciliador

También se pronunció al respecto de la polémica un Miquel Feixas que fue clave para el equipo. El guardameta protagonizó varias paradas de mérito e incluso anotó el segundo gol del Barça con un disparo de portería a portería, antes de ser substituido por Dídac en el segundo tramo del encuentro.

"No sé cómo han interpretado que había manos. A su manera han visto que había manos como podían haber visto que no. Es complicado, pero otra jornada que el VAR nos penaliza. Seguiremos, no queda otra. Hemos hecho un buen partido, el Manzanares tiene muy buen equipo y ya está", indicó el portero azulgrana, en un tono más conciliador.

"Es una lástima que no hayan grabado el gol", continuó Feixas, haciendo alusión al tanto que anotó él mismo y que supuso el 1-2. "Es otra de las cosas que falta en el fútbol sala, más ángulos de cámara o que graben mejor... No se ha podido ver mi gol aunque es igual, he podido ayudar al equipo y ya está", concluyó.

Cabe recordar que el sistema de videoarbitraje en el fútbol sala, que se ha estrenado esta temporada 2025/2026, es el 'Soporte de Vídeo', que solo ofrece el mismo tiro de cámara que se puede ver en televisión.