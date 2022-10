El Barça inicia en Malta la defensa de su reinado europeo

Los campeones regresan a la Champions este miércoles ante el Hovocubo neerlandés (16 h) en la Ronda Principal El equipo que dirige Jesús Velasco se medirá el jueves al Dobovec esloveno y el sábado al anfitrión Luxol St. Andrews

Casi seis meses después de alzar en Riga la cuarta Champions de la sección con una épica remontada en ‘semis’ ante el Benfica de Pulpis y con una exhibición ante el ya excampeón Sporting, el Barça regresa este miércoles en tierras maltesas a la máxima competición europea en el Grupo C de la Ronda Principal.

Esa triunfo ante los lisboetas impidió un empate a tres títulos entre ambos y situó a los azulgranas a uno solo del club más laureado del Viejo Continente. Por tanto, el gran objetivo es revalidar el título y, de paso, situarse con cinco para empatar con un Movistar Inter ausente por segunda edición seguida.

El bombo fue benévolo con el campeón, que ya se entrenó este martes en el Tal-Qroqq Sports Hall de Gzira que acogerá los seis duelos del Grupo C. Jesús Velasco se ha llevado a toda la plantilla incluido el lesionado Matheus y el primer partido llega este miércoles a las 16.00 horas ante el Hovocubo neerlandés (Barça TV y Esport3), un rival asequible al que vencieron los blaugranas en 2018 por 6-1 en un amistoso con protagonismo del filial en el parón por la Eurocopa.

Los rivales

El Hovocubo ha conquistado las tres últimas Ligas (el torneo no concluyó ni en 2020 ni en 2021 por el covid) que suma al título de 2014. El equipo de Zwaag (3.100 habitantes) lidera la actual Eredivisie con 18 puntos en seis jornadas (el Eindhoven suma 15 en cinco) con 33 goles a favor y 10 en contra. Iliass Bouzit lleva ya 11 ‘dianas’ y le siguen con siete Abdessamad Attahiri y Lahcen Bouyouzan.

Pito, en 2021 tras marcar un gol ante el Dobovec | FCB

Más difícil sobre el papel se presenta el duelo del jueves a la misma hora ante el Dobovec esloveno, al que venció el Barça por 2-0 con goles de Ferrao y Aicardo en cuartos en el play-off 2020-21. Ambos equipos se midieron el año pasado en Pilsen en esta ronda con un nítido triunfo azulgrana por 8-2 (‘hat-trick’ de Ferrao y goles de Pito, Adolfo, Lozano, Esquerdinha y Coelho.

El Dobovec es la base de la rocosa selección eslovena y lidera su Liga en solitario con 16 puntos tras ceder un empate en la pista del Siliko (0-0) y suma cinco títulos, los últimos cuatro seguidos con el campeón desierto en 2020.

El Barça cerrará la Ronda Principal el sábado (19.00 horas) ante el anfitrión Luxol St. Andrews, un gran desconocido que es una Torre de Babel con el veterano brasileño Fumasa (27 años y campeón en 2012 con el Kairat), el internacional esloveno Dejan Bizjak (34) o el rumano Emil Raducu (38).

Palma y su 'estreno' en Champions

El subcampeón liguero Mallorca Palma Futsal disputará este miércoles a las 17.00 horas en la localidad belga de Roosdaal el primer partido de Champions de su historia. Será ante al Sporting Paris, exequipo de Ricardinho (ahora en Indonesia) y de los azulgranas Jesús Velasco y Carlos Ortiz que cuenta con los galos N’Gala, Saadaoui, Ba y Belhaj, y con los brasileños con nacionalidad azerbaiyana Fineo y Bolinha.

Los de Antonio Vadillo se medirán este jueves al bicampeón AFC Kairat, que cuenta con el mediático meta kazajobrasileño Higuita, con los brasileños Douglas Jr. (una lesión frustró su fichaje por el Barça en 2018), Fernandinho y Vilelha (exfigura de Palma precisamente), y con los kazajos Alibekov y Orazov.

El cuadro balear disputa este miércoles un partido histórico | TWITTER

El sábado cerrarán esta fase en el Grupo A contra el anfitrión Anderlecht, un equipo emergente tras su fusión con el histórico Halle-Gooik ante el que se enfrentó el Barça en el pasado. Los belgas han montado un equipazo con el meta argentino Roncaglio (jugó la pasada semifinal contra los azulgranas con el Benfica), el croata Jelovcic y los brasileños Gréllo (ex de ElPozo), Roninho, Fits (ex del Manzanares) y el argentino Maxi Rescia, ex del Levante y de Industrias Santa Coloma.