Antonio Pérez es convocado para jugar ante Italia por las molestias de Novoa

El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, anunció un cambio en la convocatoria para el amistoso ante Italia del próximo martes 11 de noviembre al llamar al cierre Antonio Pérez, del Barça.

El jugador nacido en Jaén ocupará el puesto de David Novoa, jugador del O Parrulo, que es baja por unas molestias físicas después de su debut con España en los dos amistosos ante Marruecos en Rabat, donde la selección nacional perdió por 4-3 y empató a tres.

Antonio Pérez acredita experiencia con España y acumula 40 partidos internacionales en los que ha marcado 12 goles.

Regresan a la selección con relación a los amistosos en Marruecos el meta Jesús Herrero y el cierre José Raya, ambos del Movistar Inter, los ala-cierre Bebe y Ricardo Mayor, de ElPozo, los alas Cecilio, también del Movistar, Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, Pol Pacheco y Adolfo, del Barça, y el ala-pívot Esteban Cejudo, del Jaén Paraíso Interior, y el pívot Pino Gordillo, del MFK Tyumen de Rusia.

Además, Velasco mantiene a jugadores jóvenes que han debutado recientemente con la selección, como el portero Antonio Navarro López, del Quesos El Hidalgo Manzanares, y Pablo Muñoz, del Servigroup Peñíscola.

La selección española se reunirá el domingo 9 para viajar directamente a Génova, donde se disputará el partido contra Italia.

Lista de convocados:

- Porteros: Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).

- Cierre: José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter) y Antonio Pérez Ortega (Barça).

- Ala-cierres: Rafael García Aguilera, Bebe y Ricardo Mayor Gonzálvez (ElPozo Murcia Costa Cálida).

- Alas: Cecilio Morales Barbado (Movistar Inter), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal), Pol Pacheco González (Barça) y Gonzalo Castejón Fluixa, Gon Castejón (Jimbee Cartagena Costa Cálida).

- Ala-pívots: Adolfo Fernández Díaz (Barça) y Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior).

- Pívot: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia).