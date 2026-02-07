¿Quién es Antonio, el héroe de España en la Eurocopa?

Con una pizca de épica y un rival del máximo nivel, España recuperó el cetro europeo en una noche para recordar en el Arena Stozice de Liubliana, Eslovenia. El combinado que dirige Jesús Velasco se impuso a Portugal (3-5), campeona de las dos últimas ediciones, con un nombre propio sobre el azul: Antonio Pérez.

El jugador del Barça se ha consolidado como uno de los referentes de esta selección y ha finalizado como máximo goleador del torneo con siete goles, empatado con el francés Mouhoudine y por delante del mago belga Rahou (6).

El papel del 6 en la final ha sido diferencial para que España vuelva a reinar en Europa diez años después. Suyo fue el primer gol del encuentro y también el segundo y el tercero para poner por delante al marcador antes del descanso (2-3).

"Antonio puede marcar una época en el fútbol sala", decía Jesús Velasco en una entrevista con SPORT antes de partir hacia el Europeo. Sus predicciones se han cumplido y este joven jugador de Jaén de 25 años se ha convertido ya en un referente de la selección.

De Jaén a Barcelona

El jugador azulgrana destacó ya en las categorías inferiores, mostrando sus capacidades en campeonatos de clubes hasta el punto de despertar el interés de Jordi Torras, otro mito del fútbol sala y actual coordinador deportivo de la sección del Barça de futsal.

A Torras no se le escapó el valor de esta joven promesa y aunque intentó su fichaje los padres de un joven Antonio pusieron el freno. Primero los estudios, después el deporte. Dicho y hecho.

En abril de 2019, con sólo 18 años, debutó en Primera División ganando poco a poco espacion en el Jaén Paraíso Interior hasta convertirse en uno de los jugadores jóvenes más valorados de Primera División.

Con el Grado de Derecho bajo el brazo, fichó por el Barça. Era 2022 y el primer contrato era para tres temporadas. No llegó a cumplirlas cuando llegó ya su renovación. En enero de 2025 firmó por tres campañas más. Del Barça hasta 2028.

Como azulgrana se ha consolidado como uno de los mejores cierres del mundo, lo que le ha generado también no solo ser un fijo en los esquemas del Barça, sino también en la selección. Con 19 años fue ya campeón de Europa sub-19 en Riga, Letonia, siete años después repite con la absoluta como hombre destacado.

Además del triplete en la final, donde ha estado acompañado por su familia, Antonio ha tenido otras actuaciones destacadas en el campeonato como su doblete en cuartos de final ante Italia que le sirvió para ser MVP del encuentro. Con la absoluta debutó el 15 de noviembre de 2021 y participó en el Mundial de 2024.