Antonio baila a Italia y España ya es semifinalista

Un equipo superior, un auténtico equipazo. Y que ahora es semifinalista. A España no solamente le bastó con ganar a Italia en cuartos, algo que sobre el papel se presumía complicado. Simplemente la aplastó. Jugó con ella hasta el final y bailó al compás de un Antonio estelar -pichichi del equipo- que sigue maravillando partido a partido. Croacia espera en semifinales en un torneo impecable para los de Jesús Velasco.

El partido terminó en goleada, pero es que se quedó incluso corto por momentos viendo la superioridad de los españoles en pista. Como un martillo pilón, los pupilos de Velasco empezaron imprimiendo su sello desde bien temprano con un ritmo altísimo de juego. Italia salió desbordada y no se encontró en todo el encuentro, básicamente porque España no se lo permitió.

Una tras otra, las ocasiones se empezaron a acumular y los palos se aliaron con Italia para evitar una goleada de escándalo. Primero Rivillos, luego Antonio y después Ricardo Mayor; no había manera de romper la igualada. Y entonces llegó la pizarra de Jesús Velasco y Cortés, de palomero en el segundo palo, adelantó a los españoles con merecimiento (1-0).

Mellado volvió a estrellar el balón en el palo minutos después, aunque fue el preámbulo del segundo español, obra de Antonio que aprovechó el saque preciso de Dídac para superar a Bellobuono por encima (2-0). La sensación al descanso era de que solo una catástrofe iba a evitar que España terminase en semifinales y, como era de esperar, no sucedió.

España, semifinalista de la Eurocopa / SEFútbol

Antonio amplió la diferencia gracias a una jugada espectacular tras un pase atrás de Cecilio y sumó el cuarto en su casillero personal en la Eurocopa (3-0). El equipo decidió controlar el partido con calma y esperó a que pasaran los minutos. Con Italia a la desesperada, Motta terminó cediendo el balón atrás sin que nadie de su equipo lo tocara y el balón entró en su propia portería rematando la goleada española (4-0). En semifinales espera Croacia.