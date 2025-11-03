Adolfo regresa a la lista de Jesús Velasco para medirse a Italia

El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial la convocatoria para el amistoso que España disputará ante Italia el próximo martes 11 de noviembre, con numerosos cambios respecto a la anterior convocatoria.

El encuentro que se jugará en el Palazzetto dello Sport de Campo Ligure (Génova) a partir de las 20:00 horas, se enmarca dentro de los amistosos de preparación con vistas al Europeo de 2026 en Lituani, Letonia y Eslovenia y contará solo con dos azulgranas en la lista: Pol Pacheco y Adolfo. Se caen de la prelista de 30 jugadores ofrecida recientemente por el seleccionador toledano, Dídac y Antonio.

Se da la circunstancia de que ni Pol Pacheco ni Adolfo estuvieron presentes en el doble compromiso contra Marruecos de la concentración del pasado mes de octubre que España saldó con una victoria y una derrota. El primero no estuvo en la selección por decisión técnica, pese a encontrarse en la prelista; el segundo, tuvo que abandonar el stage tras sentir molestias en el aductor en una de las sesiones de preparación. La representación azulgrana en esos encuentros se redujo a Dídac Plana, Antonio y Sergio González.

Por otra parte, regresan al combinado nacional, con relación al doble amistoso en Marruecos, el meta Jesús Herrero y el cierre José Raya, ambos del Movistar Inter, los ala-cierre Bebe y Ricardo Mayor, de ElPozo, los ala Cecilio, también del Movistar, Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, Pol Pacheco y Adolfo, del Barça, y el ala-pívot Esteban Cejudo, del Jaén Paraíso Interior, y el pívot Pino Gordillo, del MFK Tyumen de Rusia.

Además, Velasco mantiene a jugadores jóvenes que han debutado recientemente con la selección, como el portero Antonio Navarro López, del Quesos El Hidalgo Manzanares, y los alas David Novoa, de O Parrulo, y Pablo Muñoz, del Servigroup Peñíscola.