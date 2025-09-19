Adolfo prolonga su gran momento también con España

España goleó este viernes 6-2 a Armenia en un amistoso jugado en Pamplona en el que impuso su calidad con un juego intenso y dinámico con vistas a la Eurocopa de enero, y en el que Asier Llamas recibió el cariño de su afición.

A los 30 segundos Adolfo hizo el 1-0 de tacón dentro del área tras el pase y robó de balón por parte de Raúl Gómez en tres cuartos de campo rival. Poco después, y con España dominando a posesión, Rivillos se topó con Aghajanov por bajo.

Una jugada ensayada de la selección duplicó la ventaja. Combinación entre Rivillos y Antonio antes de que el primero pusiera un centro raso que empujó Javi Mínguez en boca de gol.

La calidad se impuso sobre un combinado armenio que fue a remolque de lo que propusieron los locales, quienes fueron recibidos con una notable entrada de la afición navarra, 19 años después desde la última ocasión que visitaron la Comunidad Foral.

Jesús Velasco pidió intensidad en la previa, idea que sus jugadores entendieron a la perfección. Sin casi sufrir atrás, el equipo se dedicó a mover a su rival por toda la cancha.

Rivillos se volvió a encontrar con el meta a dos minutos del descanso. Esteban sacó su cañón para fusilar y poner el 3-0 junto justo antes de volver a vestuarios.

El pabellón Anaitasuna brindó una calurosa bienvenida a Asier Llamas, portero de Osasuna Magna. Con la gente todavía sentándose, Antonio reventó el esférico desde fuera del área tras saque de esquina. La máquina roja seguía funcionando a las mil maravillas, ya que por mediación de Mínguez se llegó a la manita. Derechazo del ‘7’.

Pese a ir perdiendo de forma clara, Ruben Nazaryan no paró de dar indicaciones desde la banda, buscando la máxima concentración en su equipo. Su portero sirvió el largo para que Arsen Petrosov pinchara el balón y batiese por bajo a Asier. Tras llegaron buenos minutos de juego por parte de los hombres que vistieron de blanco, pero Pablo Ramírez hizo su gol en el minuto 30. Portero jugador a falta de ocho minutos para intentar maquillar un marcador que se movió con el definitivo gol de Margaryan en el minuto 39.

Ficha técnica:

6 - España: Chemi; Ricardo, Raúl Gómez, Adolfo, Pablo Ramírez-cinco inicial-Antonio, Esteban, Diego Sancho, Javi Mínguez, Rivillos, Paniagua, Asier, Rivera, Dani Zurdo, Dídac.

2- Armenia: Mkrtchyan; Muradyan, Khromikh, Sanosyan, Nevedrov, Margaryan, Petrosyan, Mashumyan, Melkonian, Ghandilyan, Aghajanov, Yeghiazaryan, Dermenjyan, Papatyan, Petrosov.

Goles: 1-0, Adolfo (m. 1), 2-0, Javi Mínguez (m. 6), 3-0, Esteban (m. 19), 4-0, Antonio (m. 22), 5-0, Javi Mínguez (m. 27), 5-1, Nazaryan (m. 29), 6-1, Pablo Ramírez (m. 40), 6-2, Margaryan (m. 39).

Árbitros: Sergio Sanchez, Víctor Toca y Joseba Fayanas Incidencias: Partido internacional amistoso disputado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona ante 1.500 espectadores. En los prolegómenos del partido se rindió homenaje a Javi Eseverri, primer jugador navarro en vestir la camiseta de la selección, con la que disputó 67 encuentros.