Adolfo, MVP: "Este título nos va a venir muy bien anímicamente"

El colomense destacó sobre todo "el paso adelante que está dando el equipo, incluso con lesiones" ""Inter es un equipazo y además hacía muchísimo tiempo que no les ganábamos en una final", añadió

El Barça ha alzado este domingo la Supercopa de España gracias a su merecida victoria en la final contra el Movistar Inter por 3-5 y ya son suyos cuatro de los últimos cinco títulos domésticos posibles (dos Supercopas, una Liga y una Copa de España). Solo se escapó la Copa del Rey del curso pasado.

Una vez más, Adolfo fue clave para este éxito colectivo y por ello fue elegido jugador más valorado de la final, premio que recibió de manos del seleccionador español Fede Vidal. "El MVP es una alegría, porque refuerza el trabajo que intento hacer siempre para ayudar al máximo al equipo y siempre te gusta que te reconozcan ese trabajo", explicó con una humildad que lo hace ser incluso más querido y apreciado por todos el recientemente renovado hasta 2026.

"Esta Supercopa nos va a venir muy bien a nivel mental. Es una gran alegría levantar cualquier título con el FC Barcelona, pero este era especial y muy importante después del varapalo de la Champions. Aspiramos como mínimo a llegar a la Final Four y hemos tenido días duros y muy bajos a nivel anímico, pero el equipo ha seguido trabajando y hemos dado un paso adelante incluso con lesiones. A mí no me gusta hablar de hegemonías ni de nada de eso. Yo prefiero tener los pies en el suelo. Es un título muy importante y hay que celebrarlo. Sabemos lo que nos ha costado conseguir toda esta gran racha, pero el miércoles hay que cambiar de chip y pensar ya en la liga y después en la Copa del Rey y en la Copa de España", explicó el colomense.

Adolfo ya es un emblema para este Barça | FCB

"Inter es un equipazo y además hacía muchísimo tiempo que no les ganábamos en una final. Se nos han puesto por delante y no nos hemos venido nunca abajo. Hemos ido de menos a más, hemos sabido leer el partido a la perfección y quizá un 10 no, pero le pongo un nueve y medio al equipo", señaló el azulgrana.

Antes de despedirse, Adolfo reiteró que esta Supercopa debe ser solo la primera parada hacia otra gran temporada pese a que esta vez faltará la Champions. "Hay que ir a por los tres títulos que quedan. Somos el Barça y tenemos que demostrar que los queremos los tres, la Liga, la Copa de España y la Copa del Rey", enfatizó.