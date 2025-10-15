Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Fútbol Sala

Adolfo, baja en la selección por un problema muscular

El jugador azulgrana ha abandonado la concentración en Las Rozas y volverá a Barcelona para revisar el alcance de su lesión

Adolfo, en un partido con España / SEFUTBOL

Cristina Moreno

El azulgrana Adolfo abandonó la concentración de la selección española de fútbol sala y será sustituido por Adrián Rivera, según informó la Federación Español de Fútbol. El jugador del Barça sufrió un problema muscular y regresará al club, mientras que el futbolista del ElPozo Murcia Costa Cálida se unirá a los entrenamientos este miércoles por la tarde.

Adolfo se lesionó durante las sesiones de preparación para los partidos amistosos que la selección española disputará con Marruecos en Rabat el 19 y 21 de octubre, como preparación para el Europeo que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero. Según ha podido saber SPORT, el jugador sintió molestias en el aductor durante una de las sesiones y se retiró del entreno por precaución. El jugador no siente dolor y el problema no parece revertir gravedad, aunque deberá someterse a pruebas cuando vuelva a Barcelona.

El seleccionador español, Jesús Velasco, había incluido hasta a cuatro azulgranas en la convocatoria, el portero Dídac Plana, el cierre Antonio, y los ala-pívots Adolfo y Sergio González. Con la baja del de Santa Coloma, la representación azulgrana se reduce a tres componentes.

Por su parte, Rivera ha disputado cinco partidos con la selección absoluta, con la que ha hecho cuatro goles, y ya estuvo en la última concentración para los amistosos ante Armenia, aunque se perdió el segundo de ellos por una lesión.

