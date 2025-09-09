Adiós a la LNFS: los clubes aprueban su disolución

La Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) desaparecerá. Según informó la Asociación en un comunicado, los clubes que la componen han aprobado iniciar su proceso de disolución "por la imposibilidad de ejercer funciones ejecutivas y las limitaciones competenciales" que le afectan.

La decisión fue tomada "por unanimidad" en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 4 de septiembre y dicho proceso "concluirá con la disolución definitiva de la LNFS, que ha sido un referente en la organización y promoción del fútbol sala en España durante los últimos 36 años".

Por ahora, se desconoce la fecha exacta en la que se haga efectiva la disolución de un organismo que ha sido el referente del fútbol sala español desde el 1989, fecha de su creación.

La LNFS se encargó de la gestión de la Primera y Segunda división del fútbol sala español hasta 2020, cuando la RFEF asumió las competencias de estas competiciones.

En declaraciones compartidas por 2Playbook, Javier Lozano, presidente de la LNFS, aseguró que “con esta nueva RFEF se ha normalizado el talante conciliador y el respeto, aunque decidieron continuar con la gestión de la competición. Es su decisión legítima, pero al menos lo hacen sin dañar ni ofender la historia”.

El comunicado de la LNFS

La Liga Nacional de Fútbol Sala informa que, en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 4 de septiembre de 2025, los clubes aprobaron por unanimidad el inicio de un proceso encaminado a la disolución de la Asociación.

La imposibilidad de ejercer funciones ejecutivas, unida a las limitaciones competenciales, ha llevado a los miembros de la LNFS, de manera voluntaria, a iniciar una etapa transitoria destinada exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones pendientes y a la liquidación de las relaciones contractuales vigentes.

Una vez concluida esta fase, y en coherencia con la responsabilidad institucional que siempre ha caracterizado a la Liga Nacional de Fútbol Sala, se procederá a la disolución definitiva de la Asociación, que durante 36 años ha sido un referente en la organización y promoción del fútbol sala en España.

La Asamblea General Extraordinaria finalizó con un reconocimiento unánime de los clubes al presidente Javier Lozano, así como a los trabajadores y colaboradores de la LNFS, por su dedicación, esfuerzo y compromiso con el desarrollo del fútbol sala desde 1989, etapa que ahora llega a su fin ante la falta objetiva de competencias operativas.