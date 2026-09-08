Acuerdo histórico en la RFEF: tratamientos de fertilidad y congelación de óvulos para futbolistas y árbitras

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogió este martes a las 17:00 horas la presentación de un convenio estratégico entre la Real Federación Española de Fútbol y la clínica especializada Tambre, enfocado de forma íntegra en la salud reproductiva, la fertilidad y la conciliación dentro del deporte de élite.Gracias a esta alianza pionera, tanto las futbolistas de la selección absoluta y de fútbol sala como las integrantes del estamento arbitral y trabajadoras de la casa que lo soliciten podrán acceder a tratamientos especializados como la fecundación in vitro o la congelación de óvulos (vitrificación).

Rafael Louzán, presidente de la RFEF / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Sobre este avance asistencial, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, valoró el alcance que supone para toda la estructura federativa: "Es un acuerdo innovador en el ámbito federativo, no solo en España sino a nivel mundial, al poner en marcha la posibilidad de una nueva prestación. No se queda en Patri, en Olga y sus compañeras, sino que va mucho más allá: va para nuestras árbitras, para nuestras jugadoras, para nuestras trabajadoras y para nuestros trabajadores en definitiva, porque al final tiene que ser transversal", destacó el dirigente.

El evento contó con la presencia de figuras representativas de los distintos estamentos beneficiados —como Olga Carmona, Patri Guijarro, Vane Sotelo o la árbitra Alicia Espinosa—, visibilizando la proyección de la iniciativa en todas las disciplinas y áreas del fútbol español.

Esta medida busca dar respuesta a una reivindicación del colectivo para facilitar la planificación familiar sin que esta condicione la carrera deportiva profesional. Se trata además de un convenio con carácter retroactivo, accesible para todas aquellas internacionales que hayan entrado en las listas de la selección a partir de diciembre de 2023. Esta cobertura amplía el plan de protección a la maternidad ya vigente, que ya garantizaba el acompañamiento de las familias de las jugadoras durante las concentraciones y campeonatos oficiales.

Respecto al desarrollo y diálogo necesario para articular esta cobertura, Louzán enfatizó la importancia del entendimiento dentro de la federación: "Para conciliar siempre traemos medidas innovadoras que benefician al conjunto y benefician claramente a la mujer. Como hay mucho diálogo y mucho acuerdo aquí, nos permite estar presentando este acuerdo que hace que a la Federación Española de Fútbol se le valore por todo lo que está pasando y por todo lo que estamos logrando".

En representación de la dirección del área femenina de la RFEF, Reyes Bellver remarcó la vocación de apoyo hacia las deportistas: "Dentro de nuestras competencias, nuestro objetivo es proporcionarles los mejores recursos deportivos posibles".

Olga Carmona durante el entrenamiento de la selección femenina de fútbol en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas / RFEF/David Aliaga

Por su parte, las internacionales celebraron la puesta en marcha de este programa asistencial. Olga Carmona, una de las capitanas de la selección absoluta, resumió el sentir del vestuario definiendo la alianza como "un paso más en la RFEF de todos los que se están dando", consolidando un marco de estabilidad y garantías para la planificación personal de las deportistas.