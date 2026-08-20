Acuerdo histórico para el fútbol sala: DAZN ofrecerá toda la Liga Prime Futsal

La Liga Prime Futsal tendrá una nueva casa televisiva a partir de la temporada 2026/27. DAZN, la RFEF y LALIGA han alcanzado un acuerdo por el que la plataforma emitirá los ocho partidos de cada jornada de la máxima categoría del fútbol sala español.

El pacto permitirá a DAZN ofrecer un total de 240 encuentros a lo largo de las 30 jornadas de competición, lo que supone una cobertura íntegra del campeonato. Los partidos estarán disponibles para los usuarios suscritos a los planes Fútbol y Premium de la plataforma.

La nueva temporada comenzará el fin de semana del 12 y 13 de septiembre y llegará acompañada de importantes novedades en el formato de competición.

FC Barcelona vs El Pozo Murcia segundo partido de series final de la liga Futbol Sala LNFS al mejor de 5 con 1-0 a favor del FCB Foto: Dani Barbeito Futsal Palau Blaugrana. erick mendoça . matheus rodrigues . didac vila . mamadou toure. barça. division honor 2025/2026 barça . el pozo murcia. play off . final. euforia. palau blaugrana / Dani Barbeito / SPO

La Liga Prime Futsal se dividirá en dos grandes fases. El Torneo Apertura contará con 15 jornadas y se disputará entre septiembre y diciembre, mientras que el Torneo Clausura, también de 15 fechas, arrancará en enero y concluirá en mayo.

Una vez finalizados ambos torneos, los ocho equipos clasificados accederán a los playoffs por el título, que se disputarán durante el mes de junio.

Más fútbol sala en DAZN

La llegada de la Liga Prime Futsal refuerza la oferta futbolística de DAZN en España e incorpora a su catálogo la principal competición nacional de una disciplina con una larga tradición de éxitos internacionales.

La selección española masculina de fútbol sala ha conquistado dos Mundiales y ocho Campeonatos de Europa, mientras que la selección femenina cuenta con tres títulos europeos y logró la medalla de bronce en el último Mundial.

Los aficionados podrán seguir cada jornada de manera íntegra desde cualquier dispositivo y tendrán acceso a todos los encuentros tanto en directo como bajo demanda.

El acuerdo con DAZN convivirá además con la presencia del campeonato en televisión en abierto. RTVE emitirá un partido de cada jornada a través de Teledeporte durante las próximas tres temporadas, garantizando así que una parte de la competición siga siendo accesible de forma gratuita.

La temporada 2026/27 marcará, por tanto, una nueva etapa para el fútbol sala español, con un formato renovado y una cobertura audiovisual más amplia que permitirá seguir al completo una competición que busca reforzar su visibilidad y acercarse a más aficionados.