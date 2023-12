Velasco se quita el sombrero con sus jugadores

El Barça sigue sobreponiéndose a todos los obstáculos y el pasado sábado cumplió un nuevo objetivo al asegurarse la primera plaza al final de la primera vuelta en la liga después de remontar ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad con dos goles del brasileño Pito (2-1).

Y lo consiguió sin ocho jugadores de los 14 del primer equipo, todos ellos con problemas físicos de mayor o menor gravedad. A las bajas de larga duración de Sergio Lozano (volverá en febrero), Ferrao (se le espera para la parte final de la temporada) y Álex Yepes (no jugará más hasta el curso que viene) se unen ahora las de Sergio González, Miquel Feixas, Catela (estará dos meses KO), Matheus y Adolfo.

Los cuatro primeros no pudieron jugar en Riga al igual que un Feixas que se vistió pese a no estar recuperado (Dídac Plana pudo disputar los 120 minutos). Todos los jugadores sanos apretaron los dientes para sellar el billete para la Final Four de la Champions exprimiendo a los ‘tocados’ Catela, Adolfo y Matheus.

Avezado en mil batallas y con una trayectoria llena de éxitos en Italia y sobre todo en Movistar Inter, Jesús Velasco se rinde ante el trabajo de sus jugadores en un momento realmente complicado por la cantidad de semanas con la enfermería llena.

"Ha sido el colofón de esta primera vuelta, sufriendo muchísimo, con muchas ausencias y el equipo dando lo que tiene para intentar ganar. Hay que quitarse el sobrero con este grupo, porque lo que estamos consiguiendo sin la mitad de la plantilla es algo histórico", recalcó el toledano.

Jesús Velasco se rinde ante el mérito de su equipo / VALENTÍ ENRICH

"Lo que conseguimos en Riga marca un antes y un después en la temporada. Arriesgamos muchísimo allí, porque teníamos cuatro lesionados y por suerte nos salió bien. Estamos jugando al límite con una carga brutal de partidos durante muchas semanas y los jugadores están dando todo lo que tienen", indicó un Velasco cuyo contrato expira el 30 de junio.

El técnico también agradeció el extraordinario trabajo que están realizando los canteranos con un excelente Touré que está cada vez más cerca de subir definitivamente al primer equipo, Aniol Vendrell, Adrián Tapias, Harrison, Kokoro y los porteros Martí Antolín y Pau López.

"Nunca había tenido a más de media plantilla fuera con solo seis del primer equipo. Estamos un poco tristes por el B, porque nos estamos llevando a sus jugadores más en forma, lo está pagando y corre el riesgo incluso de descender. Nos están ayudando muchísimo. A ver si vamos recuperando jugadores", concluye el entrenador barcelonista.