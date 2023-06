Velasco: "Objetivo conseguido y ahora, a descansar para la final"

El técnico azulgrana destacó que hubo momentos para cada equipo tras eliminar a Inter en las 'semis' de la liga "Tenemos bastante tiempo para recuperar fuerzas. Va a ser una final durísima", recalcó un satisfecho Velasco

El Barça ya está en la gran final de la liga gracias a su victoria por 2-4 en la pista de Movistar Inter que le permitió eliminar a los madrileños por la vía rápida. Su rival en la lucha por revalidar el título será el Jaén Paraíso Interior, si bien Jesús Velasco aún no sabía que los jiennenses habían noqueado al Mallorca Palma Futsal cuando compareció ante la prensa (el partido aún no había concluido).

"Ha sido un partido mucho más igualado que en la ida, donde tengo la sensación de que fuimos netamente superiores. Ha habido mucha tensión y los dos equipos hemos generado muchas ocasiones. Hemos estado muy bien, dominando y llegando con claridad en algunos momentos, pero ha habido otros en los que Inter ha estado mejor. Los dos porteros han estado a muy bien nivel. Ha sido un partido típico de play-off y hemos sabido agarrarnos a ese gol de ventaja que hemos metido justo después de su empate para pasar a la final sufriendo", comentó el técnico barcelonista.

"El juego de Inter es así. Nosotros también jugamos abierto, con muchas idas y venidas y con transiciones. Ellos tienen un juego parecido y estaba claro que habría muchas superioridades e inferioridades, con muchas finalizaciones. Hemos encontrado lo que suponíamos, pero con un rival mucho mejor que en el primer partido. La portería es muy pequeñita, los porteros son muy buenos y hemos ganado nosotros. Ha sido un partido muy igualado y creo que se ha visto un buen espectáculo. Objetivo cumplido y ahora, a recuperar y a descansar. Tenemos bastante tiempo. Va a ser una final durísima", indicó el míster del Barça.

Momento para la reflexión después de superar las dos primeras rondas por la vía rápida cuando parecía que llegaban con muchas dudas. "Es digno de que lo estudie un psicólogo deportivo, porque si cogemos las tres últimas jornadas de la fase regular seríamos los últimos. Sin embargo, hemos llegado al play-off, sabemos lo que nos jugamos y ahí la cosa ha cambiado a pesar de los problemas físicos. Este miércoles nos ha faltado Ferrao y está lesionado Sergio Lozano, que son muy importantes, pero tenemos una gran plantilla como estamos demostrando. Sí que hemos dado un paso adelante en ese sentido y ahí ya juegan la experiencia, la competitividad y el saber que es la última oportunidad que tenemos para entrar en Europa. Tenemos que hacer todo lo posible por aprovecharla", manifestó Velasco.

El azulgrana Catela, ante la marca de Eric Martel | MOVISTAR INTER

"Nosotros somos un equipo hecho para ganar. Ya está. No podemos pensar ni estar mirando lo que dicen los demás y tenemos que ir por nuestro camino. Somos conscientes de que fallamos en la Copa de Europa, sobre todo por no alcanzar la Final Four. Nos salió todo al revés y tampoco puedes hipotecar toda la temporada por lo que pasó allí. Salimos de la Copa de España por penaltis contra Inter y hemos ganado la Copa del Rey y la Supercopa", explicó el toledano para defender el trabajo de todos.

"Ahora nos estamos jugando la liga y estamos muy bien colocados para completar una temporada muy buena. Está claro que nos gustaría ganarlo todo, pero es que los rivales juegan y esto es muy difícil. Hay mucha gente muy buena, todos los equipos trabajan y cualquiera te puede ganar como se está viendo toda la temporada", concluyó un Jesús Velasco moderadamente optimista.