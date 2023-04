Velasco: "Hay que disfrutar la Copa, porque nos ha salido muy cara"

El técnico recordó las lágrimas de Dyego tras la lesión de Sergio Lozano y dio mucho valor al título copero "En la primera parte hemos sido superiores, pero en la segunda ellos han dado un paso adelante", indicó

El Barça ha alzado este domingo en Antequera la octava Copa del Rey de su historia tras imponerse en la prórroga de la final al Jimbee Cartagena por 3-4, aunque ha tenido que pagar un precio muy alto por la casi segura lesión grave de Sergio Lozano. El capitán sabrá este lunes o a lo más tardar el martes si se ha roto los ligamentos de la rodilla derecha por cuarta vez como parece claro salvo milagro.

El '9' azulgrana estuvo muy presente en la final y antes de referirse al título Jesús Velasco se queda "con una imagen de esta Copa. Cuando se lesionó Sergio, Dyego estaba en el banquillo, lo miré y estaba con lágrimas en los ojos. Ahí se ve que se tienen un aprecio enorme. Son gente con muchísimo carácter, pero tienen su corazoncito y el vestuario está muy unido. Se llevan muy bien y eso es muy importante para conseguir los títulos", explicó el madrileño.

El míster desveló que Joan Laporta estuvo muy pendiente de la final. "Nos ha costado mucho, sobre todo una baja muy importante para nosotros como es Sergio. Por eso ahora tenemos que disfrutarlo y celebrar esto con el staff, con el club y con el presidente, que ha visto el partido y nos ha mandado un mensaje de felicitación. A partir del miércoles volveremos a pensar en la Liga, que va a estar muy difícil pero somos los mejores colocados", explicó.

Sobre el partido, Velasco vio una parte para cada equipo. "En el primer tiempo hemos sido superiores, pero en el segundo ellos han dado un paso adelante y nos han condicionado mucho las faltas a la hora de presionar el balón. Nos han metido atrás y con su calidad en el uno contra uno nos han complicado mucho las cosas", manifestó.

La alegría se desbordó entre la expedición blaugrana | FCB

"Ahora me vienen a la memoria todo lo que ganamos la temporada pasada. Ya no nos acordamos, pero nos costó muchísimo. No es nada fácil y cada vez que se gana un título te das cuenta de lo difícil que es. Hemos tenido momentos complicados durante la final. Hay rivales que se entrenan todos los días, que lo hacen muy bien y esto cuesta mucho. Lo estamos viendo en la liga, que hay mucha igualdad. Además, a un partido te puede ganar cualquiera, hasta equipos de Segunda como casi se vio el sábado con Peñíscola", recalcó el extécnico de Inter.

Para terminar, Velasco quiso enviar un mensaje cálido para el arbitraje. "Hay que apoyarlos. Tenemos que intentar que mejoren ellos y que lo hagamos nosotros para sacar esto adelante entre todos, que haya partidos bonitos y que se hable lo menos posible de los árbitros. No puedes ir contra algo que no puedes controlar, porque te vas del partido. Ellos pitan y hay que aceptarlo", concluyó. Por cierto, que la actuación de los gaditanos Cordero Gallardo y Carrillo Arroyo en la final fue cuando menos notable.