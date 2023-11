Velasco: "Sabemos que no podemos fallar"

El técnico atendió a los medios antes de viajar a Letonia para disputar la Elite Round de la Champions League "La atención en ciertas fases del juego debe subir exponencialmente", reclamó el toledano a sus jugadores

El Barça ha viajado este mediodía con destino a Riga de cara a la Ronda de Elite de la Champions que disputará en la vecina Jelgava con el objetivo de conseguir el billete para la Final Four con cuatro bajas y tres jugadores más o menos tocados y con el anfitrión Riga letón, el Feldi Eboli italiano y el Étolie-lavalloise francés como rivales.

Jesús Velasco ha atendido a los medios en el Palau para analizar las opciones de su equipo en una cita en la que no podrá contar con Sergio Lozano, Ferrao, Álex Yepes ni Sergio González. Además, Miquel Feixas y Matheus aún no tienen el alta médica y Catela no llegará al cien por cien. Viajarán los jugadores del filial Martí Antolín (portero), Touré, Kokoro y Aniol.

"Las lesiones son un punto más a tener en cuenta. Si estuviéramos todos, también sería muy complicado porque tienes que ser el primero de cuatro y no vale otra cosa. Lo bueno es que tenemos experiencia en este tipo de situaciones, venimos de lo del año pasado y sabemos que no podemos fallar. Con lo que hay, intentaremos hacerlo lo mejor posible y a ver si hay un poquito de suerte. En cada partido hay que ir a todas, ya se demostró el año pasado", recalcó el técnico.

"Todo el mundo tiene muy presente lo del año pasado contra el Anderlecht, o sea que más fijación imposible. Después la competición te pone en tu sitio. Si el rival está mejor que tú, lo más normal es que te gane y con Inter sucedió eso, ellos aprovecharon sus ocasiones, nosotros no y se llevaron el partido de manera holgada. En los dos últimos partidos en casa hemos encajado 13 goles, pero tampoco vamos a renunciar a nuestro juego. Eso sí, la atención en determinadas fases del juego debe subir exponencialmente", recalcó el toledano.

Sobre el duelo del miércoles (15.00 horas, una hora más en la sede del partido) frente al Feldi Eboli, Velasco destacó que son "la mayor incógnita. El fútbol sala italiano es técnico, muy físico, pero seguramente con un nivel de intensidad más bajo y por ahí va un poco la idea, conseguir meter un ritmo alto. Lo que pasa es que tenemos la incógnita de hasta qué punto podremos meter ese ritmo alto de juego y a partir de ahí generar ocasiones. Vamos a ver si estamos un poquito más acertados, que últimamente no pasamos de dos o tres goles y así es complicado".

Jesús Velasco, este lunes a su salida del Palau | VALENTÍ ENRICH

En cuanto a la baja de Pito el miércoles y a los tres jugadores amenazados de suspensión incluido el de Chapecó, el míster barcelonista enfatizó que tampoco jugaría el tercer partido "si recibe una amarilla en el segundo. Lo mismo pasa con Erick y con Catela, quien es al igual que Pito bastante inconformista con las decisiones arbitrales. Suelen protestar bastante y en Europa no es como aquí, que no pasa nada si no te sacan la segunda en el partido. Allí se acumula y traemos el lastre de la Main Round. Es lo que hay y tenemos que jugar con eso también.

"Llevamos dos meses con el Excel, porque tenemos muy pocos jugadores y muchos partidos. Dices, a ver, Dyego jugó 22 minutos contra Inter y en partidos de play-off alcanza los 28. Y lo mismo Pito, pero el problema es que tengo que ver que si les doy una paliza en un partido, después los tienes que recuperar para el siguiente y hay que ir jugando con tiempos de recuperación y con tiempos de competición. Eso lo tenemos bastante medido, pero estos partidos son importantísimos y esos jugadores van a jugar más minutos. ¿Cuántos? Lo iremos viendo sobre la marcha. Lo que tienen claro es que el tiempo que están en la pista han de estar con alta intensidad. Hoy en día, Dyego, Pito o cualquiera si juega andando no es determinante. Entonces, que descansen y cuando recuperen que vuelvan a entrar", reflexionó para acabar.