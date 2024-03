El trío del filial, clave para el Barça en la Copa de España

El Barça disputa este sábado en Cartagena la primera semifinal de la Copa de España (17.00 horas) después de superar unos duros cuartos de final el jueves frente a Osasuna Magna (2-1) con tan solo siete jugadores de pista del primer equipo y con la gran ayuda de tres promesas del filial.

A las conocidas bajas por lesión de Álex Yepes, Sergio González, Ferrao y Sergio Lozano se unió a última hora la de Erick por culpa de una inoportuna gastroenteritis. Además, Pito y Adolfo llegaban lejos de su mejor forma tras recibir el alta esta misma semana e incluso el colomense se dañó un hombro en la última jugada. Debería estar a punto este sábado.

En esta tesitura y como viene haciendo a lo largo de toda la temporada, Jesús Velasco ha tenido que 'tirar' del filial. Además, el técnico toledano no es de los que viste jugadores para rellenar el número de fichas y la mejor prueba de ellos es que Touré, Harrison y Pol Cano tuvieron minutos.

De los tres, el galo Mamadou Touré es el más habitual en el primer equipo. A sus 22 años, el internacional absoluto con la selección 'bleu' llegado de la mano del técnico (lo tuvo a sus órdenes en el ACCS parisino) disputó su mejor partido con el primer equipo el pasado fin de semana con un 'doblete' ante Ribera Navarra (2-4).

Pol Cano y Harrison, con Coelho y Touré en segundo plano / JAVI FERRÁNDIZ

"Me encanta marcar goles con el primer equipo. Este año he tenido la suerte de jugar mucho con ellos, así que ya me siento integrado en el equipo. En este momento me siento bien, muy a gusto y voy a intentar seguir ayudando al equipo. Espero poder marcar más goles y también ganar títulos, que nos quedan tres muy ilusionantes", explicó a SPORT el de Sèvres.

El colombiano Harrison también tiene 22 años y es internacional 'cafetero' absoluto. Justo cuando empezaba a encontrarse a gusto a las órdenes de Velasco le llegó una pesada lesión muscular de la que por fin está recuperado. Ambos aparecieron ya la pasada temporada en Primera RFEF.

"No he tenido la misma continuidad que Mamadou (Touré). Cuando estaba teniendo minutos me vino la lesión, pero ahora me siento físicamente muy bien, preparado y con la confianza de aprovechar cada minuto que tenga. Estoy recuperando las mejores sensaciones", comentó el sudamericano.

Pol Cano, Touré y Harrison, 'buen rollo' y mucho talento / JAVI FERRÁNDIZ

El tercero en discordia es Pol Cano, un pívot eléctrico que ha aprovechado la baja por lesión de su compañero del filial Jico Marrón que estaba en principio llamado a viajar. Lejos de arredrarse pese a que acaba de cumplir 20 años, el barcelonés jugó con descaro ante Xota.

"Afronto esta Copa de España con muchas ganas, mucha ilusión y deseando vivir esta gran experiencia. Los jugadores del primer equipo me están demostrando que son grandes compañeros y me han hecho sentirme uno más en el equipo desde el primer momento", explicó el catalán.