Tino Pérez: "Tenemos la mejor plantilla del mundo"

El entrenador del Barça de fútbol sala, Tino Pérez, aseguró que cuenta con "la mejor plantilla del mundo", aunque admitió que la disputa del Mundial en Uzbekistán entre el 14 y el 6 de octubre le obligará a planificar "una pretemporada muy atípica".

"No podremos contar con todos los jugadores hasta muy poco antes de empezar la liga y por eso, y siempre mirando el lado positivo de las cosas, no jugar la 'Champions' y no tener esta presión inmediata nos ayuda, porque nos da más margen de tiempo para engrasar la maquinaria", explicó el técnico a los medios de comunicación del club.

"Es bueno que desde arriba trasladen presión"

Aunque esta temporada no disputará la Liga de Campeones, el Barça partirá como favorito en todas las demás competiciones, una exigencia compartida por Pérez: "Es bueno que desde arriba te trasladen esta ambición y estas ganas. Es una presión buena que nos hace tener aún más compromiso para alcanzar los objetivos".

El técnico señaló que el fichaje del pívot brasileño Fits, encargado de suplir la marcha a una leyenda de la sección como Ferrao, aportará "variedad". "Nos permite combinar el juego de cuatro con el juego de pívot, es un gran pasador y un jugador muy solidario, que se adapta a nuestras características de juego", analizó.

"Proyecto continuista"

Por su parte, el directivo responsable de la sección, Aureli Mas, destacó que el club quería "un proyecto continuista" respecto al entrenador saliente, Jesús Velasco, que terminó contrato el 30 de junio, y que estuviera liderado por un técnico que "apostara por un fútbol sala atractivo que enganchara a la afición". "Nos hemos reforzado muy bien con jugadores con experiencia y, sobre todo, talento de la casa con el objetivo final de aspirar a todos los títulos y volver a la 'Champions' la próxima temporada", añadió Mas.

El Barça, que volvió al trabajo el 26 de agosto, cuenta con cinco jugadores disponibles de la primera plantilla (Miquel Feixas, Matheus Rodrigues, Álex Yepes, y dos de los nuevos fichajes, Eric Martel y Fits), ya que Sergio González sigue recuperándose de una grave lesión en la rodilla izquierda y no reaparecerá hasta enero. Sergio Lozano, Adolfo, Dídac, Antonio y Catela disputarán el Mundial con España; Erick con Portugal; Khalid con Marruecos; Touré con Francia; y Dyego y Pito con Brasil.

Asimismo, el conjunto azulgrana ha programado la disputa de dos partidos amistosos. El primero será contra el Tolosa de la primera división francesa, el 7 de diciembre a las 17.00 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, juntamente con el Barça Atlètic. Y el segundo, juntamente con el juvenil, se jugará el 15 de septiembre a las 12.30 horas frente al Santa Margarida de Montbui, para conmemorar el 25º aniversario del club anfitrión.