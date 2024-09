Tino Pérez, China, Jesús Velasco y el nuevo Barça

El Barça sigue enfrascado en una pretemporada sui generis sin hasta 10 internacionales que disputarán el Mundial a las órdenes de un Tino Pérez que no dudó a la hora de cerrar su aventura china para firmar como nuevo técnico para las dos próximas campañas.

El toledano relevará a otro toledano como Jesús Velasco con el que mantiene una gran relación y con el que comparte buena parte de su filosofía de fútbol sala. Curiosamente, el nuevo míster barcelonista perdió la final de la Champions en 2012 y en 2012 contra el Barça con el Dinamo Moscú.

¿Cómo surgió lo de China?

A mí me quedaba un año en Inter, pero al final salí y me salió una oportunidad que no era China. Incluso firmé el contrato, pero se alargaba el tema y en ese impasse de más de un mes me apareció la oferta de China, empecé a negociar con ellos y en 10 días llegamos a un acuerdo con el Shanghai Quanqi Pioneer Football Club.

¡En pleno covid!

Por eso tardamos tres semanas en organizar el viaje. Fui casi solo en el avión y me tuve que hacer un montón de PCR. 48 horas antes, 24 horas antes y en el mismo aeropuerto. Recuerdo que al llegar allí me tuvieron retenido más de una hora, todos con la ropa de buzo puesta. Ahí pensé que no entraba en el país.

Siga, por favor...

Cuando llegué, estaban con un torneo exprés con todo el mundo confinado en el hotel. A las dos semanas tuve que salir por temas de visado y cuando lo tuve y regresé ya se había parado la competición. Pasé allí el Año Nuevo chino y empecé la temporada con ellos en 2023. Profesionalmente y a nivel de clubs no es comparable a España.

¿Y a nivel personal?

Feliz, muy feliz. Muy bien las ciudades y después en cuanto a amabilidad, trato, respeto... a mí me encantan esos conceptos asiáticos (también entrenó en Azerbaiyán). Es verdad que no tuve allí a la familia, pero todo lo demás ha sido muy positivo. China ha mejorado el nivel de vida de su población y con Shanghai estamos hablando de una ciudad de 26 o 28 millones de habitantes, así que imagínate.

¿Aprendió algo de chino?

Jaja, pues sí. La mayor parte del vocabulario del juego lo tengo. Saca de banda, falta, saca naranja, todos los colores y los números. ¡De verdad!

A Tino Pérez le gusta mucho la plantilla azulgrana / JAVI FERRÁNDIZ

¡Y rompe todo eso por el Barça!

Sí, pero entre comillas, porque tenía una cláusula especial por la que lo podía romper si me llamaba la selección o un club muy fuerte de España, así que no falté a mi palabra. Tuve bastantes ofertas durante el tiempo que estuve en China, pero no quise salir. En mi caso, prefiero un club por el día a día antes que entrenar a una selección. De hecho, cuando entrené a Azerbaiyán lo combinaba con el Araz.

Se le resiste la quinta Champions...

Gané cuatro y después perdí tres, dos contra el Barça y una contra el Kairat. Espero recuperar aquí. De momento estoy en positivo, pero quiero ganar más ahora en el Barça.

Llega otro técnico de Toledo de la misma quinta que Velasco...

Jugamos juntos y yo empecé de ayudante suyo. Ya lo sustituí en Inter. No es algo habitual (sonríe). Los dos hemos bebido de la misma fuente (la filosofía de Zego) y creo que el Barça lo que busca es continuidad. Somos dos entrenadores bastante parecidos.

Usted rompió un poco ese juego para adaptarse a Inter...

Claro, es que en la temporada que dices perdimos calidad con respecto a la anterior, pero éramos muy rápidos, muy verticales. Era un equipo divertido.

Y por fin Pito tomó las riendas...

Sí, incluso desde el play-off exprés de la temporada anterior, porque él y Borja fueron clave sin olvidarme de Bebe, de Jesús (Herrero). Durante aquella temporada había estado un poco desinhibido, pero en el play-off se destapa. Hay jugadores que hasta ese momento no estaban brillando, pero hicieron un play-off espectacular y el mejor ejemplo fue Pito.

En ese equipo también tenía a Eric Martel...

Sí. Fue muy importante. Yo creo que regresa al Barça en un momento ideal. Nos conocemos de Inter y eso nos va a venir muy bien a los dos. Ya conoce mis sistemas y por eso creo que Pito y él se van a adaptar muy bien. En cuanto a los demás, trataré de convencerles con el día a día.

¿Le preocupa Sergio Lozano?

Sinceramente, sí me preocupa un poco, porque es un jugador muy importante y me preocupa sobre todo por él, porque necesita un poco de tranquilidad mental, de seguridad y olvidarse de esa situación. No es algo fácil. Además, ya sabes cómo lo da todo en cada acción.

¿Le gusta la plantilla?

Sí, sí, me encanta. Es más larga tras la experiencia del año anterior. Además, el filial está presente (con Touré) y hay que dar las gracias al filial por el gran trabajo. Eso también les hizo crecer a ellos y seguro que a Jordi (Torras) se le han multiplicado las llamadas (sonríe).

¿Cómo ve la temporada?

Será especial, porque no tenemos pretemporada. La mayoría de los jugadores está en la selección y volverán directos para competir. Tenemos que estar más atentos para acelerar todo un proceso que suele durar más tiempo y que no vamos a tener. Si hubiese pasado en otro equipo sería peor, pero con esta plantilla lo conseguiremos.

¿Le obsesiona que el Barça vuelva a la Champions?

Yo vengo para ganar el máximo número posible de títulos, aunque sin duda el más importante sería meternos en la Champions. Ganar la liga y jugar la Champions 2025-26 es vital y es nuestro mayor reto.