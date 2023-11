El sueño de la Champions y el gran reto de Jesús Velasco

El Barça viaja este lunes a Riga, donde buscará de miércoles a sábado el pase a la Final Four de la Champions El técnico buscará soluciones para salir airosos en la Ronda de Elite pese a la plaga de bajas del equipo

Con dudas por la plaga de lesiones que asola al equipo y por la dolorosa derrota del viernes a manos de Movistar Inter (2-7), el Barça viaja este lunes a tierras letonas con el firme y complicado objetivo de conseguir la única plaza en juego para la Final Four de la Champions en un Grupo A que compartirá con el anfitrión Riga FC, con el Città d'Eboli italiano y con el Étoile-lavalloise francés.

La triste realidad azulgrana es que siguen KO los lesionados de larga duración Sergio Lozano (podría volver en febrero), Ferrao (al menos no lo hará hasta abril) y un Àlex Yepes que ya se ha despedido de la temporada. También es baja segura Sergio González y viajaron pese a no estar ni mucho menos al cien por cien el brasileño Matheus y el meta Miquel Feixas. Y para completar el panorama, Pito no jugará el miércoles contra los italianos por la roja que vio en el último partido de la Ronda Principal.

Con el recuerdo de lo sucedido el año pasado cuando un tanto en el 'goal-average' general dejó al Barça fuera de la Final Four y clasificó al Sporting Anderlecht, tanto Jesús Velasco como los jugadores sanos del primer equipo más los del filial saben que no se podrá fallar y afrontan el reto con responsabilidad y con ilusión. En principio, se vestirán un Touré cada vez más asentado en el primer equipo y quizá Aniol.

El técnico es plenamente consciente de lo mucho que hay en juego y trata de tomarse con filosofía la situación. "El gran problema es que la carga está siendo bestial. No es el jugar un partido, dos partidos, tres partidos con seis jugadores... ¡Es que llevamos jugando dos partidos por semana desde la primera semana de septiembre y cada vez con menos jugadores! Suerte que nos está ayudando el segundo equipo, pero no puedes pedir a los del filial que te ganen los partidos. Llevan mucha carga a pesar de que estamos rotándolos y las rotaciones están saliendo bastante bien. No están jugando unos minutajes excesivos y en ese sentido creo que están saliendo bien las cosas", comentó el toledano.

"Vamos a ver si podemos y ya no es solo los jugadores que faltan, es la amenaza de sanción a otros tres jugadores. Además, Pito no jugará el primero y seguirá amenazado, porque si en el segundo le sacan amarilla tampoco jugaría el tercero. Es una complicación muchísimo mayor todavía, pero hay que jugar y nosotros estamos ahí para eso. Hay que confiar en el grupo y creo que si hacemos bien nuestro trabajo nos lo vamos a llevar, porque la mentalidad allí es diferente. Sabemos que ocasión que haya hay que meterla y ya está", prosiguió Velasco.

El Barça echa mucho de menos a su capitán Sergio Lozano | FCB

"Además, en este tipo de partidos, el nuestro es seguramente el equipo más poderoso de Europa. Lo que pasa es que hay que demostrarlo y vuelvo a lo del año pasado, que de tener el partido ganado el segundo y con opciones de seguir metiendo goles en contraataques, al final fallas, te relajas un poquito, al otro le salen las cosas y te has quedado con la cara de tonto. Eso es lo bonito cuando te pasa a favor, pero cuando te pasa en contra es jodido", recalcó el míster azulgrana.

"Juanjo (Catela) hoy ha jugado poco, porque viene de una semana complicada. Ha mejorado mucho los últimos días y hemos optado por meterlo una rotación en cada tiempo. Ha ido bien y creo que va a llegar bastante bien a Riga. Es un jugador muy importante para nosotros. Con Matheus estamos ahí, vamos a ver si nos puede echar una mano, no será mucho. Por lo menos dar un cambio y ayudar", recalcó el extécnico de Inter y del ACCS galo.

Por último, entre Velasco y su cuerpo técnico ya han buscado alternativas para la posición de pívot el miércoles ante el Feldi Eboli sin Ferrao, Pito ni Àlex Yepes. "Hay soluciones. Por ejemplo Erick puede hacer funciones de pívot y Dyego también. Tenemos una plantilla con muchas opciones. El problema es cuando te quedas tan corto durante tanto tiempo, pero no hay que buscar excusas. Hay que ir allí a competir y a intentar ganar", concluyó.