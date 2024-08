OFICIAL: Fits, nuevo jugador del Barça

Ya es oficial. El FC Barcelona ha anunciado este miércoles la incorporación de Fits, jugador brasileño, que completa la plantilla azulgrana para la próxima temporada. El pívot zurdo goleador, un fichaje de primer nivel para Tino Pérez, llega libre y firmará para las próximas tres temporadas.

El jugador llega al cuadro azulgrana como sustituto ideal para Ferrao, uno de los únicos jugadores que, salvando las distancias, podía ocupar un rol similar al de Chapecó en un fútbol sala actual cada vez con menos pívots del tipo Betao o Fernandao. No ha sido una negociación fácil, aunque la insistencia del coordinador de la sección Jordi Torras y del entrenador Tino Pérez han acabado por cerrar su llegada a coste cero.

Un fichaje de primer nivel

Se trata del tercer refuerzo a la plantilla azulgrana después de las llegadas de Eric Martel y Khalid. Fits, que llega procedente del Movistar Inter, aterrizó en Europa en 2016 para jugar en el Calcio, despuntó en el Benfica en 2018 y fichó medio año por el Manzanares en 2022. Con el Anderlech, en noviembre de ese mismo año, eliminó al FC Barcelona en la Ronda Élite de la Champions 2022-23 y terminó fichando ese mismo mercado invernal por el Inter, su anterior club.

El jugador se ha mostrado contento de estar en su nuevo club: "Estoy muy ilusionado y muy contento, desde que empecé a jugar al fútbol sala que he siempre me he fijado en el Barça y he trabajado duro con el objetivo de acabar jugando aquí. Es una plantilla muy fuerte y aspirante a todo. Después de muchos años por fin me llega la oportunidad que siempre he perseguido, hace mucho tiempo que me estoy preparando para este momento", ha dicho.

La llegada de Fits da por finalizada la plantilla de Tino Pérez, que empezará la pretemporada el próximo lunes 26 de agosto con cinco jugadores disponibles: Fits, Miquel Feixas, Eric Martel, Matheus y Àlex Yepes. El resto, siguen preparándose para el Mundial que empezará a mediados de septiembre y no volverán a Barcelona hasta principios de octubre.