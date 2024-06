Sigue la fiesta en el Palau: Miquel Feixas renueva hasta 2027

Miquel Feixas cumplía su sueño el verano de 2020. El Barça abonaba a la RFEF el importe de su cláusula de rescisión con Industrias Santa Coloma para traerlo de vuelta al Palau Blaugrana. Este 30 de junio terminaba su contrato con la entidad blaugrana, con opción a ampliar un año más, pero su historia de amor con el club de su vida seguirá, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2027.

Como no podía ser de otra manera, un culé de cuna como Feixas quería anunciar el mismo su continuidad. Este miércoles por la mañana, el Barça publicó un video en las redes sociales en el que el portero se dirigía directamente a los seguidores. "¡Hola culés! Os quiero anunciar que he renovado tres años más con el Barça, hasta 2027", empezaba.

Visiblemente feliz, Feixas recordaba su paso por el club: "Ya llevo cuatro años aquí, diez en la casa, y para mí es un orgullo estar en el club de mi vida. Qué le habría dicho al niño que iba al Palau y al Camp Nou con sus padres y abuelos para animar, que estaría aquí tantos años, y espero que sean muchos más".

FEIXAS Y DÍDAC, PORTERÍA ASEGURADA

"Estoy en un punto de madurez muy bueno, aún puedo mejorar, llegué aquí muy joven y aún puedo ayudar mucho al equipo a conseguir los objetivos", aseguró el portero barcelonés, de 26 años, que siempre piensa en mejorar. Más allá de su vínculo con el club y la afición, algo que es digno de admirar es la relación que mantiene con Dídac, el otro portero de la plantilla.

Feixas y Dídac, renovados hasta 2027 y 2028 / Javi Ferrándiz

Lejos de entablar una rivalidad, entre los dos hay un respeto y una admiración genuina. Feixas también se acordó de él en el citado vídeo: "También estoy orgulloso porque Dídac ha renovado, tenemos una portería catalana y creo que esto es muy bueno para el club".

SEXTA RENOVACIÓN DE LA TEMPORADA

Con la renovación de Feixas y la de Dídac, que firmó recientemente hasta 2028, el Barça se asegura una portería de primer nivel para los próximos años. Además de un nivel indudable, el Barça acumula compromiso y amor por los colores. Hasta la fecha, también han renovado Catela, Pito, Lozano y Touré, y ya van cinco ampliaciones de contrato esta temporada.

Miquel Feixas renueva con el Barça / FCB

Para finalizar, quiso mandar un mensaje a todos los culés. "Estar en el club de mis sueños, pionero en la lucha por la libertad y la resistencia, es un orgullo. Así que ahora, culés, tenemos que estar más juntos que nunca". Ya lo dicen, 'No Feixas, No Party' (Sin Feixas, no hay fiesta). Por lo menos, el Palau lo seguirá siendo hasta 2027 con Sant Miquel bajo palos.