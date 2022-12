Matheus renueva hasta 2026

El Barça de fútbol sala se asegura la continuidad del brasileño, que acababa contrato el próximo mes de junio Su progresión le ha convertido en uno de los mejores alas zurdos del mundo

Matheus Rodrigues ha renovado su contrato con el Barça de fútbol sala por tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026.

El jugador llegó como una gran promesa de 23 años en el verano del 2020 al Barça. Desde entonces su progresión ha sido imparable y ha cumplido con las expectativas hasta el punto de que actualmente ya es uno de los jugadores más decisivos de la plantilla y uno de los zurdos más preciados del mundo del Futsal.

Matheus, que terminaba contrato el próximo mes de junio, ha renovado por tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026. Es la tercera renovación del club en una semana, tras asegurarse también la continuidad de Dyego hasta 2025 y de Adolfo hasta 2026.

"El tiempo ha demostrado que la apuesta por Matheus fue un acierto, es un jugador diferencial que ha progresado mucho desde su llegada al Barça y que todavía tiene margen de mejora", admite Torras, que destaca la principal calidad del brasileño de Sao Paulo. "Hay muy pocos jugadores en el mundo con su capacidad de desbordar y todavía menos que sean zurdos", dice el manager del Barça, satisfecho con las tres renovaciones. "Nos hemos asegurado las renovaciones de tres puntuales y es una muy buena noticia para el proyecto", asegura.

“Al principio me costó un poco adaptarme por el cambio de vida y también porque el fútbol sala de aquí es muy distinto al de Brasil, recuerdo que me costó muchos partidos marcar mi primer gol y no fue hasta entonces que me sentí más liberado”, explica Matheus, quien destaca la ayuda de los compañeros de vestuario en los primeros meses.

"Lozano, sobre todo, ejerció de capitán y me hizo de guía dentro y fuera de la pista, él conoce mejor que nadie el Club y sus consejos me han servido mucho", admite Matheus, que se muestra ambicioso de cara al futuro. "Quiero seguir haciendo carrera en el Barça y convertirme en un jugador importante en este Club para ayudar al equipo a conquistar todos los objetivos", dice Matheus.

En tres temporadas en el Barça, Matheus ha conquistado dos ligas, dos Champions, una Copa de España, una Copa del Rey y una Supercopa. Esta temporada está batiendo su propio récord goleador con 14 gols marcados, 8 en la liga y 6 en la Champions, y en total ya ha marcado 40 goles en sus dos temporadas y media de azulgrana.