Marcenio, el Anderlecht y las cuentas pendientes del Barça

El cuadro azulgrana se enfrenta este jueves al Sporting Anderlecht (17.30 horas), su 'verdugo en la pasada edición El brasileño Marcenio fue un jugador clave en la época reciente de un Barça ante el que se verá las caras en Loznica

La pasada temporada, el Barça sufrió una de las mayores decepciones de los últimos tiempos cuando quedó fuera de la Final Four de la Champions en la Ronda de Elite tras dejarse igualar el segundo encuentro ante el Sporting Anderlecht (del 2-5 al 5-5) y quedarse a un gol de los belgas en el 'goal average' general por la insuficiente victoria ante el anfitrión Pula (1-7).

En aquel equipo brillaba por encima del resto Fits, quien volvió loca a la línea defensiva azulgrana con un juego de espaldas muy similar al de Ferrao. Sin embargo, el brasileño no disputó la Final a Cuatro al aceptar la oferta de Movistar Inter en el mercado invernal (aún sigue a las órdenes de Alberto Riquer tras la reciente destitución de Pato).

Por todo ello, el choque de este jueves a las 17.30 horas en la localidad serbia de Loznica en la segunda jornada del Grupo 2 de la Ronda Principal de la Champions es tan especial para un Barça que quiere saldar esa cuenta pendiente al estilo de lo que ha hecho ya el balonmano con su clarísima victoria en frente a un Magdeburgo ante el que había caído tres veces seguidas.

Fits creó muchos problemas al Barça la pasada temporada | UEFA

Sin Fits, el gran nombre propio del Anderlecht que añade aún más interés al partido es el de Marcenio. El brasileño llegó al equipo azulgrana que dirigía Andreu Plaza en enero de 2019 y se convirtió en pieza clave de la racha ganadora de un cuadro azulgrana que vivió su mejor momento de aquella etapa cuando conquistó la Champions en 2020 en plena pandemia a puerta cerrada en el Palau (2-1 en la final ante ElPozo Murcia).

El ex del Gazprom-Ugra es uno de los líderes de un conjunto belga lleno de veteranos ilustres como los brasileños Gréllo (38 años, ex de ElPozo y de Palma) y el meta Diego Roncaglio (ex del Benfica), el nacionalizado italiano Cainan (ex de Palma y Valdepeñas), el nacionalizado azerbaiyano Vilela (Palma), el canterano barcelonista Marc Campàs o el murciano Alberto Saura (fue la gran joya de la cantera de ElPozo).

El Anderlecht no brilló el miércoles en la primera jornada ante el solidísimo anfitrión Loznica-Grad 2018, que se adelantó en la primera parte y vendió muy cara una derrota que llegó por 2-1 con los goles en la segunda parte de otro referente como el serbio Dragan Tomic y del citado Saura.

Marcenio celebra un gol con sus compañeros | SPORTING ANDERLECHT

Por su parte, un Barça sin los lesionados Sergio Lozano, Ferrao, Matheus y Miquel Feixas ofreció una imagen muy sólida para imponerse por 6-0 al Luxol St. Andrews maltés con sendos 'dobletes' de un enrachado Catela y de un sensacional Álex Yepes que también dio una asistencia.

Con la inestimable ayuda de los canteranos Harrison y Touré, el Barça confía en solventar este segundo contratiempo y en tomarse cumplida venganza de un rival que dejó al equipo en una situación complicada el curso pasado. De hecho, esa eliminación obligó a los de Jesús Velasco a ganar la Liga para ganarse su billete a Europa... y lo hicieron sin perder ni un solo encuentro en unas perfectas eliminatorias por el título.