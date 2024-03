La magia de Catela encumbra al Barça en el derbi catalán

¡Qué partidazo ante casi 4.500 espectadores! En la mejor entrada de la temporada, un diezmado Barça derrotó por 6-4 a Industrias Santa Coloma en una nueva actuación espectacular de Catela con dos goles y dos asistencias que encumbran aún más al MVP de la Copa de España conquistada el pasado domingo por los de Jesús Velasco.

Barça - Industrias Santa Coloma (fútbol sala, Primera RFEF), 31/03/2024 PRIMERA RFEF BAR 6 4 IND Alineaciones BARÇA, 6 (4+2): Dídac (p., 1'-20'), Erick (1), Touré, Catela (2), Muinelo -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s., 20'-40'), André Coelho (1), Matheus, Antonio (1), Puigvert, Pol Cano (1) y Tapias. INDUSTRIAS SANTA COLOMA, 4 (1+3): Borja Puerta (p., 1'-20'), Marc Tolrà, Cardona (1), Àlex Verdejo, Povill -cinco inicial-, Àlex Lluch (p.s., 21'-40'), Nil Closas, Víctor Ramos (1), Khalid (1), Sebas Corso, David Peña (1) e Hirata.

De esta manera, el vigente campeón liguero es más líder con 53 puntos, cinco más que ElPozo Murcia y seis más que el Jaén Paraíso Interior, posiblemente el equipo más en forma de lo que va de 2024. Por su parte, los colomenses quedan a tres puntos de la octava posición.

Con hasta siete bajas y un equipo plagado de jugadores del filial, el cuadro azulgrana recuperó parte de sus señas de identidad con un juego alegre, presionante y letal que contó con Matheus como maestro de operaciones y con Catela como 'mago', 'genio' o lo que mejor les parezca.

A base de transiciones rápidas y de contras, el flamante campeón de la Copa de España superó a un Industrias que empezó muy bien con un disparo de Cardona al que respondió bien Dídac y con un disparo al poste de un Marc Tolrà muy asentado en el equipo tras pasar por Barça, ElPozo e Inter, entre otros.

El partido entró en una fase sin ocasiones y con mucho juego táctico que rompieron en el 10' otro exazulgrana como Bernat Povill con un disparo cruzado junto al poste y un cabezazo de un magnífico Muinelo que desvió Borja Puerta.

Erick abrió el marcador aprovechando un magistral pase de Catela tras un gran control orientado de Muinelo al que respondió un minuto después Khalid con el 1-1 a pase de Nil Closas. El internacional marroquí suma ya 17 goles y llegará al Palau el próximo verano como primer fichaje.

Erick abrió el camino hacia la victoria / VALENTÍ ENRICH

A partir de ahí, el Barça supo interpretar a la perfección el partido y aprovechó los errores visitantes para 'machacar' a la contra. Un excelente André Coelho hizo el 2-1 tras una gran triangulación con Puigvert y Matheus, quien regaló el 3-1 a Antonio al paso por el 14'. Dos goles en 24 segundos desmontaron a Industrias.

Puigvert también pudo marcar y el joven del filial Pol Cano cerró el primer tiempo con el 4-1 a pase de Catela, quien antes se había burlado de dos rivales con una cátedra de movimientos y de calidad. ¡Enorme el gaditano y enorme Matheus en los primeros 20 minutos!

Industrias controlaba más la bola en el regreso del partido, pero tardó casi seis minutos en crear peligro en los dominios de Miquel Feixas (jugó la segunda parte) con dos remates de Povill a los que respondió bien el meta. Y ahí un gran pase de Matheus permitió a Catela anotar el 5-1.

Antonio sigue en línea ascendente / VALENTÍ ENRICH

El Barça tuvo el sexto en una acción de Matheus que no vio a Antonio y ahí dos errores dieron vida a los de Xavi Closas, que no se rendían. La insistencia de Cardona derivó en el 5-2 y Víctor Ramos robó la bola al ex del Corinthians cuando estaba de último para marcar a placer el 5-3. Con esa acción el brasileño estropeó su partido.

El que no estropeó nada fue Catela. El mejor jugador español del momento se marchó por velocidad de dos rivales tras un quiebro y fusiló a Álex Lluch, exportero del Barça B, en el 6-3 a 4:38 del final para irse a los 15 goles y reafirmarse como máximo goleador del equipo.

El portero-jugador visitante era extraordinario y encontró su tercer gol en superioridad a 34 segundos del final con David Peña como protagonista, otro jugador que gusta mucho en el Palau... pero que acabará en Palma la próxima temporada. 6-4, partidazo y otra exhibición de Catela.