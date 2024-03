Jordi Torras: "Pido disculpas por las formas y el tono con el que hablé"

El Barça de fútbol sala conquistó su primer título de la temporada y el mánager Jordi Torras, el técnico Jesús Velasco y Juanjo Catela, MVP de la Copa de España, visitaron la redacción de SPORT con el trofeo para celebrar el éxito cosechado en Cartagena. Jordi Torras (24 de septiembre de 1980, Sant Vicenç dels Horts) atendió a SPORT para hablar de la final ante ElPozo, la situación del equipo y algunos temas relevantes del mercado, como la continuidad de Velasco o el sustituto de Ferrao.

"La Copa de España afecta muy positivamente. Cuando te presentas a un objetivo importante y tan tocado por las lesiones, sin poder llevar al equipo completo, con jugadores que llegan casi sin entrenar... Todo eso sube el ánimo. Nos hemos jugado el físico, no las teníamos todas, pero ir con esta camiseta, este nombre, independientemente de cómo llegue el equipo, te convierte en favorito", aseguró sobre la inyección de moral que supone el primer trofeo de la temporada.

Sin embargo, en cada partido disputado en Cartagena, se ha notado que el equipo de Velasco no ha estado al cien por cien, a consecuencia de las numerosas bajas y contratiempos que han limitado las opciones del técnico azulgrana. "El nivel de juego ha sido distinto, los que entienden de fútbol sala lo habrán notado. Hemos jugado más atrás, a intentar llegar vivos a los últimos minutos de partido, afrontado los partidos paso a paso y la verdad es que ha salido todo mejor de lo esperado", apuntó el mánager.

Los jugadores del Barça levantan la Copa de España tras ganar a ElPozo en los penaltis / @FutSalRFEF

En la final ante ElPozo hubo dos equipos distintos. El Barça de la primera parte y el de la segunda. ElPozo salió más enchufado, más enérgico. Así lo valoró el propio Torras en el descanso del duelo. El Barca iba perdiendo por 1-0. "Los jugadores ya sabían en el descanso que no lo hicieron bien. Les faltaba esa marcha que sí tenía ElPozo. No digo que ellos tuvieron más hambre, pero sí que estaban más metidos".

"HAY QUE ANALIZAR MUY BIEN QUÉ PASÓ EN LA FINAL"

Al final del mismo, Torras valoró el arbitraje, mostrando su descontento. Sobre eso, quiso matizar sus palabras. "Pido disculpas por las formas y el tono en el que hable después de la final, valorando la actuación de los árbitros, pero hay que analizar muy bien lo qué pasó en ese partido. Pude ver todos los partidos de la Copa de España en directo y la polémica siempre ha estado allí. Los árbitros no son los únicos culpables, evidentemente, pero tenemos que crecer todos. Incluso la Federación. Entre todos tenemos que revisar criterios y evitar situaciones como las que se vivieron. Entonces, arrepentido, sí, simplemente por el tono que dije y las formas, pero el contexto de lo que comenté, no, no, estoy de acuerdo".

Catela durante la final de la Copa de España / @FCBfutbolsala

El primer reto tras el séptimo entorchado es Industrias Santa Coloma en liga, que visita el Palau el próximo domingo. También está la Champions asomando en el calendario. "Afrontamos lo que queda de temporada igual que la Copa. Vamos a ir partido a partido, por con los objetivos marcados. El objetivo es la Champions y luego la Liga. Al final, la valoración la hacemos a final de temporada. ¿Cuántos títulos hemos conseguido y qué títulos? Yo lo he vivido así como jugador. Y sé que los jugadores lo notan", declaró Torras.

"Los partidos de liga vamos a encararlos un poco con lo que tenemos, con lo que nos permita el nivel físico. Creo que la Copa de España también va a tener esta parte negativa de carga de partidos que se traduzca en posibles lesiones de jugadores importantes y vamos a ver cómo llegan al tramo final de curso", apuntó sobre la situación de la plantilla.

"VELASCO, DE MOMENTO, NO ACEPTARÁ LA RENOVACIÓN"

Uno de los grandes interrogantes de cara al curso que viene es la continuidad de Jesús Velasco en el banquillo del Palau. Torras también habló sobre eso. "Velasco creo que lo ha comentado, ¿no? Ha comentado que, en principio, de momento no va a aceptar la renovación. Yo dije desde un principio que este proyecto no se entiende sin Velasco y así sigo pensando, estamos aguantando un poco", confirmó.

Jesús Velasco: "El título más difícil de mi carrera" / @FCBfutbolsala

"Yo también estoy trabajando en posibles sustitutos. Una cosa es que yo deje a Velasco ese tiempo para decidir y la otra es que no trabaje yo. Como dije, Xavi Closas, Tino Pérez, Cani... Tengo a un preferido, pero aún no está nada cerrado. Espero aguantar al máximo con Velasco. Pero tampoco podemos alargarlo mucho. Hay que confirmar el equipo de la temporada que viene", señaló el mánager.

¿EL SUSTITUTO DE FERRAO?

Una baja que ya está confirmada es la de Ferrao, una leyenda del club que este año no ha podido ayudar a sus compañeros por su lesión. "No sé dónde se va a ir. Es cierto que la conversación con su renovación fue muy fácil. Al final todos tenemos que tomar decisiones. El club tomó la suya, mirando por el bien, sobre todo, del equipo. Y también la de Ferrao. No nos olvidemos que Ferrao aquí ha pasado muchos años. Ha sido y es un crack. Y siempre lo he mirado con esos ojos", dijo sobre el brasileño.

Ferrao, leyenda del Barça / SPORT

Pero su salida dejará un gran vacío, y como mánager, Torras tendrá la tarea de conseguir que se note lo menos posible. "Pero él ha tenido que tomar su decisión, valoraba que era momento de cerrar una etapa viendo un poco las condiciones. La gente se cree que vamos a buscar un Ferrao en el mercado, y Ferrao es insustituible, va a ser muy difícil, el mercado en base de pívots está completo. Habrá que pagar una cláusula o aguantar un año. Han salido algunos nombres, como el Rocha, pero no está cerrado y es difícil que se haga", reveló sobre los jugadores que pueden llegar.