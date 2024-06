El gran elogio de Torras: "El que sepa dónde hay otro Ferrao... que me lo diga"

El Barça despidió la temporada más complicada de su historia con una eliminación en semifinales de la liga a manos del Jimbee Cartagena, que este sábado a la una del mediodía empezará a jugarse el título con ElPozo en una fiesta de la Comunidad de Murcia llena de rivalidad. Pese a las bajas, el equipo ganó la Copa del Rey y perdió las finales de la Champions (contra Palma) y de la Supercopa (también contra los cartageneros).

Hasta ocho lesionados llegó a tener un Jesús Velasco que finalmente cambiará el Barça por la selección española después del Mundial. Lo sustituirá Tino Pérez y tras la renovación de Álex Yepes las otras caras nuevas serán dos 'hijos pródigos' como el catalán Eric Martel y Khalid, el primer marroquí que ficha por un primer equipo profesional del club.

El coordinador del fútbol sala azulgrana Jordi Torras ha conversado este jueves con SPORT para hacer balance del curso, hablar de presente y de futuro sin poner nombres y ratificar la apuesta por la cantera en un curso con Mundial previo y fuera de la Champions, algo que no sucedía desde la temporada 2016-17

Se dice que las segundas temporadas de Velasco son las mejores y aquí la mejor fue la primera...

Correcto, pero nos tenemos que quedar con las tres, porque al final han sido ocho títulos. La exigencia y la obligación que tiene un equipo como el Barça se ve en los títulos y ocho en tres temporadas es un balance muy positivo. Y si nos preguntas qué temporada preferimos, Velasco y yo diríamos que ésta por el trabajo, por la exigencia, por las dificultades, por lo durísima que ha sido y porque hemos logrado cosas impensables viendo cómo estaba el equipo. Vuelvo a decir, el Barça se valora por títulos. Ganar uno de cinco posibles y que no sean los importantes como la Liga o la Champions más otras dos finales jugadas no es una buena temporada y además no estaremos en la próxima Champions.

Explique esos meses llenos de bajas por lesión…

Quien ha trabajado aquí dentro y sabe un poco las dificultades que hemos tenido en modo de lesiones de gravedad… es que me gustaría ver qué equipo habría aguantado como nosotros. Estoy satisfecho con el trabajo de todos, pero no contento con el tema de los títulos.

¿Se han planteado si se estaba haciendo algo mal?

Lo hemos pensado, lo hemos hablado y lo hemos estudiado. No era normal lo que nos estaba pasando, pero no hemos cambiado el modo de trabajo y los otros años no ha pasado. Es cierto que el calendario es muy exigente con 12 de los 14 jugadores yendo a sus selecciones. Eso es carga, más carga, más carga… pero el calendario es para todos los equipos de la Liga y la plantilla era amplia más el segundo equipo. Hemos tenido mala suerte. Sabíamos que Sergio Lozano estaría fuera hasta febrero, Ferrao se lesionó para ocho meses en verano, vamos a buscar un jugador para sustituirlo, encontramos a Álex y se rompe el cruzado a los dos meses. Que Ferrao es insustituible, quiero recalcar. Después Sergio González se rompe el cruzado en un mal gesto, Dyego se lesiona para tres meses por un tema de cargas de toda la temporada.

Álex brilló como sustituto de Ferrao... pero se lesionó de gravedad / FCB

Y los jugadores con molestias…

Mira, Pito estaba inconmensurable y por cargas volvió de la Copa América con una pubalgia y toda la segunda parte de la temporada lo hemos tenido que aguantar arriesgando. Y Coelho, Adolfo y Antonio a punto de caer por decirte tres más. Antonio estaba exhausto, no se podía ni mover en los play-offs y por eso no fueron sus mejores partidos. Con todo, llegar a donde hemos llegado es un orgullo, porque he visto el trabajo del día a día y también me quedo con esto.

¿La Champions lo habría cambiado todo?

Totalmente. Si hubiésemos ganado la final contra un rival (Palma) que sabía cómo estábamos y que nos supo jugar, la temporada habría sido de 10. Nos faltó un acierto que no nos ha faltado antes.

¡Pero si cedían casi 100 goles entre todas las bajas!

Fíjate en los jugadores que han faltado en los momentos clave. Ferrao, Lozano, Diego, Sergio González, Álex... a veces miraba al palco y no me lo podía creer. Claro, son los jugadores que en teoría te aportan ese acierto. Ha sido mala suerte y hemos aprendido muchísimo, intentando valorar qué ha pasado con la preparación física, pero es que ha sido excelente como en temporadas anteriores. El primer año ganamos títulos jugando peor que en esta temporada, pero aquí se valoran los títulos y lo demás nos lo quedamos para mejorar en un futuro.

¿La veteranía de la plantilla puede ser una causa?

Se está intentando cambiar poco a poco, pero yo no quiero que haya un cambio de ciclo. Además, algunos como Marcenio u Ortiz no quería que se fuesen, porque ya no hay jugadores así. Hay que ir haciendo ese cambio, porque si no de repente tienes que cambiar a ocho o nueve jugadores y eso no es bueno en un proyecto. Los que han renovado creo que pueden aportar una o dos temporadas más, como Diego o Sergio Lozano, que ha tenido mala suerte por tener que jugar más de lo que le correspondía.

Es que en una plantilla de 10 con seis lesionados, los ocho sanos están más en riesgo…

Sí, porque hay más cargas y se juegan más minutos. Hemos tenido que arriesgar con jugadores que estaban saliendo de una lesión, porque no teníamos más donde agarrar. Hasta se lesionaron Puigvert y Harrison por las cargas de subir y bajar del filial. Y en estas circunstancias ganamos la liga regular, la Copa de España y llegamos a otras dos finales, incluida la de la Champions. Ganar la Copa de Europa nos habría dado tranquilidad y un 10 a la temporada.

Torras apuesta a pies juntillas por el proyecto del Barça / VALENTÍ ENRICH

Hábleme de Velasco…

Sabía que era una apuesta segura. Le ofrecí la renovación, hablamos y estuvimos a punto de hacerlo, pero por cuestiones de su futuro totalmente entendibles no se hizo. Le costó mucho tomar la decisión, porque en teoría no cambia un club por otro y yo lo entiendo. Le deseo lo mejor. Nos ha dado tres años muy buenos, sobre todo en juego y en títulos.

¿Y André Coelho?

Para mí fue una sorpresa, porque cuando llegué tenía algunas dudas. En el año que le quedaba de contrato (2021-22), cuando entramos Jesús estuvo muy bien y le ofrecimos la renovación por lo mucho que nos dio, por el esfuerzo, por la importancia y por el peso que tenía. Es un jugador top y muy silencioso que hace su trabajo y aporta mucho al equipo y al vestuario, aunque esta última o las dos últimas temporadas no han sido las mejores. Aquí tenemos que tomar decisiones y decidimos no renovarlo. También le deseo lo mejor y que creo que todavía le queda mucho, mucho, mucho recorrido.

Porque lo de Ferrao es caso aparte, ¿no?

Ferrao es historia viva de la sección, es un jugador incomparable. Ahora todo el mundo cree que vendrá un nuevo Ferrao… pues quien sepa dónde está, que me lo diga, porque no existe. Es una pena que ha acabado sin jugar y lesionado, pero hay que tomar decisiones. Valoramos con él que un poco su época había acabado por los años que llevaba y ha sido muy fácil. Se ha comportado con clase hasta el último día. Nos entendimos al primer momento. No volveremos a ver un pívot como él. Ojalá, pero nos costará mucho, mucho, mucho, encontrarlo.

¿Por qué ha renovado a Álex tal y como se ha anunciado este mismo jueves?

Sin Ferrao sabemos que necesitamos un pívot. Álex no estaba en la mejor posición por edad (35 años) y por la lesión. Ya sabéis que he movido el mercado, pero había que pagar barbaridades y en casa lo teníamos a él. Tal y como ha ido su recuperación, con la ilusión que ha venido cada día y con lo que hizo en el poco tiempo que tuvo hasta la lesión, decidimos que era la mejor opción.

No me confirmará que viene Tino Pérez ni que volverán Khalid y Eric Martel… pero ese entrenador hizo ganar títulos a Inter con Pito (que está aquí ya), con 'Nakata' y con un Cecilio que da un cierto aire a Álex por la inteligencia en la pista y por el gol…

Es cierto que los nombres que podrán venir no son nombres top, pero sí jugadores top que nos hacen falta. Necesitamos jugadores o piezas por su juego, no por el nombre. También intentamos traer y renovar a gente que ha salido de aquí y que merece volver. Mi idea es mezclar un poco top mundiales con jugadores top nacional y, si son de casa, aún mejor.

Ferrao, un caballero dentro y fuera de la pista / DANI BARBEITO

¿Ha tenido en cuenta esa política de cantera?

Sí y creo que lo estoy demostrando. Tanto el entrenador que venga como hasta ahora Jesús saben las prioridades del club y por eso estamos trabajando en un fútbol formativo que nos cuesta dinero y mucha dedicación con entrenadores encima. Qué menos que todos aquellos que lo merecen como Sergio González, Didac, Miquel Feixas… En caso de igualdad, repito que siempre miraremos más al de casa y además ésa es mi mentalidad.

¿Cómo se le quedará el cuerpo el sábado cuando vea la final (ElPozo-Cartagena) o la temporada que viene cuando vea la Champions?

Pues jodido, porque como Barça tenemos que estar ahí. No hemos podido llegar en el mejor momento y ya he comentado el porqué. Tan solo nos queda seguir trabajando para volver a estar allí. ¡Y lo haremos! No tengo ninguna duda de que volveremos.

Jugadores que han estado a punto de bajar a Segunda han sido importantísimos en el primer equipo… ¿Qué le dice eso?

Se habla mucho del proyecto, pero después hay que mostrarlo. Antes también se hacía, pero sobre todo desde que vino Velasco y este año por una urgencia han tenido un protagonismo bestial. Tanto, que les ha afectado en su equipo y aun así al final se han salvado. Jugar por la permanencia como joven te hace mejor, porque aprendes mucho más rápido. Ahora será muy difícil mantenerlos en Segunda, porque habrá seis o siete que podrían ir a Primera y no podemos renovarlos a todos. Estoy orgulloso de que nos hayan ayudado en momentos muy importantes. Es más, Touré se ha ganado a pulso el contrato, dando la cara en momentos muy complicados tanto o incluso más que los jugadores del primer equipo. Lo que ha conseguido es muy difícil.

¿Le da miedo empezar la temporada con un jugador menos (Sergio González) y con un Mundial antes?

Me da miedo el Mundial, con un calendario exigente y porque en principio 13 de los 14 o 15 jugadores que tenemos van a estar en Uzbekistán. Y además con un entrenador nuevo, sin pretemporada… Esperamos poder trabajar para cuando haya que jugarse los títulos. Es cierto que tenemos jugadores muy tocados, pero conjuntamente con el nuevo entrenador ya me estoy avanzando en mi proyecto.

Pensando ya en 2025, supongo…

Claro. Para esta temporada en principio tenemos el equipo cerrado. Hablo de la siguiente, que ya estoy trabajando en ello. Sabemos lo que nos viene el año que viene y creo que tendremos equipo para estar donde tenemos que estar.