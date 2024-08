Fits: "Me parezco más a Fernandao que a Ferrao"

Hace casi dos años, Fits fue clave con el Anderlecht en el KO del Barça en la Ronda de Elite de la Champions 2022-23 y ahora llega libre después de una extraña decisión de Movistar Inter. Ha firmado hasta 2027 e insiste en definirse como un jugador eminentemente de equipo y en huir de comparaciones con Ferrao.

El brasileño conversó con SPORT en la Ciutat Esportiva y reiteró su firme compromiso de convertirse en un jugador importante para el nuevo técnico Tino Pérez.

Por cierto, que se comparó con un referente de la sección como el hispanobrasileño Fernandao, un personaje extraordinario dentro y fuera de la pista que fue clave en el equipo que ganó las dos primeras Champions con Marc Carmona y que estará integrado esta temporada en el cuerpo técnico.

Pues el ‘viejo enemigo’ del Barça está en el club...

Es curioso, pero yo siempre doy el máximo por el club en el que estoy. En Anderlecht aproveché el momento y quizá así desperté el interés del Barça. Cuando tuve la oportunidad de venir no me lo pensé dos veces por todo lo que significa este club.

¿Por qué salió del Anderlecht?

Allí tuve dificultades y mi familia también. Pensé sobre todo en ellos y entonces apareció Inter. No estaba muy a gusto en Bélgica.

Hizo un gran trabajo en Inter y lo han despedido. ¿Qué ha pasado?

Es extraño, muy extraño. No sé explicarte lo que ha pasado. Llegaron a final de temporada y me dijeron que no podían seguir conmigo.

Insisto, ¿por qué?

Me dijeron que el equipo era nuevo y tenían que rescindir a algunos para disminuir fichas. Sinceramente no sé más. ¿Sabes? Yo estoy tranquilo, porque siempre fui profesional y creo que salido bien.

Pues las redes sociales de Inter siguen echando humo...

No presto mucha atención, solo lo que me llega. Estoy triste por la afición, porque el recibimiento y el trato siempre fue muy bueno, igual que con los compañeros, los técnicos y la directiva. Por eso no entendí el motivo de mi recesión, pero gracias a eso y gracias a Dios, estoy aquí.

Fits se define sobre todo como un jugador de equipo / JAVI FERRÁNDIZ

Aquel día en Croacia, ¿pensó que algún día estaría en el Barça?

Cuando empecé a jugar, el Barça era la referencia y tenía brasileños buenísimos como Wilde, Saad, Ari, Gabriel y Fernandao, que ahora está aquí con nosotros. Y cuando estaba en Inter, el Barça también era increíble con Ferrao, Dyego y compañía. Espero escribir una historia tan bonita como ellos en el Barça.

¿Fits se parece más a Ferrao o a Fernandao?

Mis características son distintas a las de Ferrao. Él es un gran jugador, construyó una gran historia aquí y ahora me toca a mí intentarlo. Yo no soy un máximo goleador como él. Soy más de crear espacios para mis compañeros. Me gusta asistir, crear oportunidades y también hago goles, claro. Entonces... te diría que me parezco más a Fernandao.

Mmm... ¿le preocupa que se le vea como el sustituto de Ferrao?

Somos brasileños, morenos, poco pelo y tal (ríe). A mí lo que él ha logrado aquí me sirve de referencia. Eso es lo importante. No he venido para sustituir a nadie, sino para tratar de construir mi historia.

¿Le obsesiona la Champions?

No. Mi obsesión es ganar todos los títulos y ser campeón con esta camiseta en cada competición. Esa fue siempre mi intención en todos los equipos y aquí va a ser igual.

¿Llega en su mejor momento?

Llevo unos años a buen nivel. Estoy a tope y llego con buena mentalidad a un club extraordinario, pero estaré contento de verdad si ganamos muchos títulos y conseguimos plaza para la Champions, porque yo la quiero ganar con el Barcelona.

Fits quiere ser importante en el Barça / FCB

Al final supo aprovechar aquella tortuosa salida del Benfica...

Aquello fue una decisión del club por un tema que sigo sin entender. Solo sé que no hice nada mal. Esa salida me dio la oportunidad de jugar en España, que es algo que quería, porque es una liga muy ‘top’.

En Manzanares le esperaba un gran técnico y un viejo amigo como Juanlu Alonso...

Él me ayudó mucho en el Kaos (Italia). Me abrió las puertas de Europa y siempre le estaré agradecido. Cuando me explicó cómo estaban en Manzanares tuve claro que tenía que ayudar a alguien que me había ayudado. Me alegró mucho darle ese premio de la salvación. Lo celebré como si fuese un título.

¿Qué espera de la temporada?

Dar muchas alegrías al Barça y conseguir todos los títulos junto a mis compañeros. Quiero ser feliz aquí.

¿Y qué puede prometer Fits?

Trabajar a tope para devolver la confianza, porque he firmado hasta 2027. Voy a sudar siempre esta camiseta y lucharé para ganar cada partido. Estoy muy implicado con el proyecto del club, con mis compañeros, con el staff y deseando empezar a sentir el cariño de la afición.