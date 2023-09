Erick: "Cambiar el Sporting por el Barça ha sido la decisión más difícil de mi carrera"

El nuevo fichaje azulgrana debutará oficialmente en el Palau este sábado a las 19.00 horas contra el Peñíscola "Tenemos que mejorar un poco el tema de los goles", admite el luso a SPORT en un tono muy constructivo

El Barça ya vela armas de cara a su debut como local en la nueva temporada, este sábado a las 19.00 horas en el Palau frente al recién ascendido y potente Peñíscola Servigroup en un encuentro que servirá como puesta de largo delante de su nueva afición del polivalente cierre portugués Erick Mendonça.

El internacional luso, de 28 años, ha llegado a coste cero procedente del Sporting de Portugal en una gran operación del director deportivo Jordi Torras que avala el técnico Jesús Velasco. La llegada a la elite del nuevo jugador azulgrana es una emotiva historia de superación después de superar una grave enfermedad que le impidió andar de los siete a los 14 años, con silla de ruedas incluida durante bastantes fases.

Además de ese relato que abordamos este jueves en una historia, ahora SPORT se centra en el tema deportivo gracias a la entrevista a Erick en la Ciutat Esportiva en la que dejó muy claro que su calidad y su capacidad competitiva en la pista no están para nada reñidas con una naturalidad y una afabilidad que llaman la atención

¿Cómo valora su primer mes en el Barça?

Ha sido un mes increíble, de verdad. Yo pensaba que lo iba a pasar peor, porque ha cambiado todo para mí. Ahora soy padre, he cambiado de país y de equipo después de cinco años en el Sporting. Es un ciclo nuevo, pero de verdad que estoy muy a gusto en Castelldefels. El Barça es el Barça y la adaptación está siendo muy buena.

Lo fácil habría sido quedarse en Lisboa...

Ha sido la decisión más difícil de mi carrera deportiva. No he venido solo, han venido también mi mujer y mi hijo de dos meses. Cuando se anunció mi fichaje el 1 de junio mi mujer estaba de parto... Ha sido muy difícil. He jugado cuatro finales de la Champions con el Sporting y he ganado dos. Allí lo tenía todo y era muy querido por la afición. Cambiar todo ha sido una decisión muy difícil, pero yo soy un jugador muy competitivo y muy ambicioso. He venido a la mejor liga del mundo, estoy en uno de los mejores clubs del mundo y lo que quiero es ganar todo.

Erick Mendonça, en la Ciutat Esportiva del Barça | FCB

La afición del Sporting le pedía que renovase en cada partido. ¿Cómo lo vivió?

Estuve unos meses en los que ni había renovado con el Sporting ni había fichado por el Barça y la afición apretaba mucho. Cada vez que renovaba un jugador decían que cuándo lo haría yo. Mandaban mensajes hasta a mi madre. En los partidos cuando la reconocían le decían que Erick no podía marcharse y a mi mujer lo mismo. Ha sido muy difícil y me ha costado, pero hay que seguir.

Vaya cambio de jugar a las órdenes de Nuno Dias a hacerlo para Jesús Velasco. Son tan diferentes...

Es una nueva forma de pensar, de estar en la pista. Cambia muchísimo de estar con Nuno a ahora con Jesús. Son formas muy distintas de ver el fútbol sala, de cómo se juega, de todo. Aquí el nivel es increíble y todavía estoy acostumbrándome.

Pero usted también ha demostrado con Portugal a las órdenes de Jorge Braz que sabe jugar de otra forma...

Sí, yo hago lo que me piden. Hay que jugar a lo que quiere el entrenador y en la posición que te pidan. Yo estoy dispuesto a hacerlo también aquí, claro está. Con Portugal es una forma distinta de jugar a la del Sporting y yo lo hacía. Aquí también quiero hacer lo que me diga Jesús.

¿En qué le insiste el míster?

En toda la parte defensiva. Son conceptos muy distintos a los del Sporting. Allí hacíamos una defensa más individual y aquí hay muchos más cambios. Tengo que acostumbrarme. Me dice que también puedo aportar ofensivamente y que él quiere eso, pero que he de estar atento a con quién estoy jugando. Ya me dijo que si estoy con André o con Antonio puedo ir más al ataque, pero que en caso contrario tengo que quedarme más atrás.

Erick ha apostado muy fuerte por el Barça | JAVI FERRÁNDIZ

El curso pasado al Barça le faltó un punto agresividad. ¿Nota esa carencia respecto al Sporting?

Yo acabo de llegar y aún estoy cogiendo las dinámicas. Pero sí... a ver, es que aquí hay demasiada calidad por decirlo así y a veces en los entrenos se ven cosas alucinantes de toque en cinco metros. Todos los jugadores quieren hacer un juego atractivo, pero al final lo que importa es el gol y Jesús a veces nos lo dice.

En el Sporting tenía al italobrasileño Cavinato, que pensaba más en el gol que en el juego... ¡Y arriba es letal!

¡Es verdad! Fíjate, me decía que le daba un poco igual el juego, que jugásemos nosotros, pero que se la pusiese ahí delante y él marcaría los goles. Aunque son estilos diferentes, insisto en que tenemos que mejorar un poco el tema de los goles.

En el equipo hay seis jugadores de habla portuguesa, entre ellos su compatriota André Coelho...

Estar en un vestuario con gente que habla tu lengua te da otra tranquilidad, pero de todas formas André ha sido el más importante. Nada más firmar lo llamé y le dije, ya está. Y él se puso a trabajar en mi casa hasta el punto de que cuando llegué él lo había hecho todo. Le dije que no podía venir porque acababa de ser padre y él me dijo, ¿confías en mí? Pues adelante. Me llamó y me dijo, la casa es esta. ¡Y acertó! (afirma con admiración hacia el ex del Benfica).

Las bajas de larga duración de Sergio Lozano y de Ferrao son un hándicap enorme...

Sí. Es muy duro, porque son jugadores top. Yo he jugado contra Lozano y sobre todo contra Ferrao, marcándolo, así que sé muy bien lo que digo. Verlos todos los días recuperándose sin poder jugar es duro también, porque sabes lo que están pasando. Al final tenemos suerte porque hay mucha calidad en la plantilla y hay que salir a tope con lo que tenemos.

Erick, con Ferrao en la final de la Champions de 2022 | UEFA FUTSAL

Un jugador que lleva tiempo en la órbita azulgrana es su excompañero Zicky Té. ¿Está ya al nivel de los mejores pívots del mundo?

Sí y no. Sí porque es un jugador de grandísima calidad, solo tiene 22 años y ya hace cosas de pívot de 30, pero tiene que mejorar en muchísimas cosas. Ahora mismo no es el top, pero seguro que ya está entre los mejores. Además, tiene una cosa de crack y es que no se conforma y nunca tiene bastante. Si hace una cosa bien, ya está queriendo más. Para mí va a ser la hostia.

El 4-0 del Barça ante el Sporting en la final de la Champions de Riga'22 es uno de los mejores partidos de la historia de la sección. ¿Quién le impresionó más aquel día?

De verdad que si me tengo que acordar de alguien es de Adolfo, porque no para y hace mucho para su equipo sin que lo sepas. Si ves el partido por la tele puedes ver que corre muchísimo, pero el que juega con él ve lo mucho que aporta. Adolfo me gustó mucho en aquel partido, estuvo magnífico.

¿Ve al equipo preparado optar a todo?

Seguro. tenemos que ir a por todos los títulos. Es verdad que ahora la plantilla es corta por las bajas y que hay rivales muy fuertes como ElPozo, Palma o incluso nuestro rival del sábado, Peñíscola. Pero nosotros somos el Barcelona. ves la plantilla y ya habla por sí sola, pero tenemos que mejorar. Además, después hay que demostrarlo.

Defínase como jugador con una palabra. ¿Cuál elegiría?

Competitivo… ¡Muy competitivo!