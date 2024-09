El Barça gana por mayoría con un repóker en 'La Roja'

Aquella noche de transistores de hace 24 años en la que España se quitó todos los complejos en Guatemala para conquistar su primer Mundial con una épica victoria por 4-3 contra Brasil, el Barça era aún un equipo 'amateur' que, eso sí, había formado a uno de los campeones, Joan Linares. También estaba el 'mito', un Javi Rodríguez que una década después sería clave para que los azulgranas lograsen su primera Champions en Lleida en 2012.

Cuatro años después y otra vez a las órdenes del 'genio' Javier Lozano, la 'Roja' repitió título con Javi Rodríguez, un Paco Sedano que hizo historia en el Barça (tiene la camiseta retirada en el Palau), Andreu Linares (hermano de Joan y también canterano azulgrana) y uno de los mejores jugadores españoles de la historia, Jordi Torras, formado en La Masia y actual coordinador de la sección.

Después llegaría la figura más determinante del fútbol sala azulgrana, el bicampeón continental Marc Carmona. Ese trabajo ingente ha motivado que el Barça tenga siete Ligas, cuatro Champions, siete Copas de España, ocho Copas del Rey, cuatro Supercopas y 11 Copas de Catalunya. Además, 24 años después de no tener representantes en el Mundial de 2000, ahora sus jugadores son mayoría.

No hubo sorpresas en la lista de Fede Vidal para el Mundial y los cinco barcelonistas que han realizado toda la concentración estarán en Uzbekistán. Es decir, cinco de 14 en una clara mayoría simple de esas que tanto se dan en la política actual. Son el meta Dídac Plana, el cierre Antonio Pérez, los alas Catela y Adolfo más en ala-cierre Sergio Lozano que ha vivido semanas complicadas que no le han impedido estar entre los elegidos.

La historia del capitán del Barça es heroica, ya que disputará el torneo después de cuatro lesiones graves en la rodilla derecha en un caso único en la historia del deporte. "Tenía claro que no me iba a retirar lesionado, me retiraré en la pista", explicaba a SPORT en septiembre de 2023 tras su cuarta operación. Ni los problemas musculares posteriores ni algún contratiempo le han impedido cumplir su sueño. Además, es un jugador clave para Fede Vidal.

Antonio ha sido un jugador importante en los cinco amistosos / SEFUTBOL

El siguiente es el campeón liguero Jimbee Cartagena con el portero Chemi, el cierre Tomaz, ala-cierre Mellado y el ala Cortés. Movistar inter aporta al veterano arquero Jesús Herrero y al pívot Raúl Gómez, mientras que ElPozo (el ala César), Quesos El Hidalgo Manzanares (el ala-pívot Raúl Campos) y Viña Albali Valdepeñas (el cierre exazulgrana Boyis) aportan un jugador cada uno. Los dos últimos descartes han sido Gordillo y Javi Mínguez.

España debutará con el partido más difícil del grupo el próximo 15 de septiembre frente a Kazajistán a buen seguro con la primera plaza en juego, ya que los encuentros contra Nueva Zelanda (18-S) y Libia (21-S) no deberían plantear problemas sobre el papel.