El Barça, sin Dyego, recibe a un Levante necesitado

El ala brasileño, baja por molestias musculares, no podrá ayudar a los suyos ante un rival que que encadena ocho jornadas sin vencer Roger, Tolrà y Usín, tres jugadores con pasado azulgrana, volverán hoy al Palau Blaugrana

El Barça no podrá contar con Dyego de cara al enfrentamiento ante el Levante. Jesús Velasco ha tomado la decisión de reservar por precaución al ala brasileño, que sufre unas pequeñas molestias musculares y se une a los lesionados Ferrao y Matheus en el capítulo de bajas para recibir al cuadro granota, que acude al Palau necesitado de puntos.

Con 13 puntos su casillero particular, el Levante actualmente se encuentra en caída libre. Ya son ocho las jornadas que encadenan sin celebrar un triunfo, siete empates y una derrota, y no hay equipo que tenga menos puntos en la LNFS. Sin embargo, Sergio González advirtió que el cuadro azulgrana no debe confiarse a pesar del buen momento que atraviesa. "Son un equipo mejor de lo que refleja la clasificación y la necesidad de puntos que tienen los convierten en un rival especialmente peligroso".

También será un día de reencuentros en el Palau. Roger, Tolrà y Usín, tres jugadores con pasado azulgrana que actualmente defienden los colores del Levante, serán aclamados en el regreso a la que un día fue su casa. Especialmente Roger y Tolrà, jugadores de la casa que marcaron una época en el club.