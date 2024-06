André Coelho, un "privilegiado" que deja el Barça tras ganarlo todo

André Coelho regresará la próxima temporada a un Benfica del que llegó al Barça hace cuatro años en los que ha ganado todos los títulos posibles al igual que ha hecho con la selección portuguesa. Llegó con Andreu Plaza (su gran valedor), ha sido importante con Jesús Velasco y ahora no jugará a las órdenes del nuevo técnico Tino Pérez.

Aprovechando el día de su despedida del Palau, SPORT mantuvo una charla distendida con el cierre luso en la que se mostró eternamente agradecido al Barça, honrado por haber vivido esta experiencia y... lanzó algún dardo a quienes le criticaron en demasía.

¿Qué valoración haría de estos cuatro años en el Barça?

Han sido cuatro temporadas fantásticas, magníficas, de cumplir el sueño que tenía desde niño de venir a jugar al Barça y a la Liga Española. Llegué con objetivos colectivos y personales. Logré sin duda todo lo que quería y estoy muy feliz por haber representado a este club y por una etapa que cierro en mi vida con mi familia y ahora, a por otro desafío.

A nivel de clubs y de selecciones, ¡usted ha ganado absolutamente todo!

Es increíble, pero también me hace trabajar cada vez, porque yo como jugador son objetivos cumplidos y no siento eso, es más la valoración que se hace fuera. Yo trabajo todos los días para ganar y felizmente tuve la suerte de jugar en Barcelona y con la selección de Portugal, que me ayudaron a que… sí, a ganarlo todo en 2022. Es el reconocimiento de otras personas, porque en mi cabeza solo hice mi trabajo.

La primera Champions que ganó en octubre de 2020 nada más llegar y sin jugar, ¿la cuenta como suya?

La cuento, sí, porque cuando llegué en agosto todavía no sabía si podría jugar o no y desde el primer momento me dijeron que había que ponerse ya para ganar la Champions en octubre y por eso perdimos algunos partidos de liga. Estuve dos o tres meses entrenando duramente con el equipo, pero infelizmente una semana antes me dijeron que no podía participar. Fue como tener un dolor fuerte en el estómago, pero desde agosto fueron tres meses durísimos y para mí cuenta totalmente, porque desde agosto fueron semanas durísimas.

Usted venía del Benfica. ¿Le sorprendió algo especialmente en el Barça?

Felizmente estaba acostumbrado, porque la estructura del Benfica y la de la selección nacional también son muy potentes. Y había hablado con jugadores como Raúl Campos que coincidimos en el Benfica, Marc Tolrà, el portero Juanjo o con Joao Rodrigues del hockey. El Barcelona tiene una estructura brutal y es un club fantástico en todos los apartados, desde el departamento médico, las instalaciones, los fisios, la nutrición... El club nos da todo y nosotros solo tenemos que trabajar. Esperaba mucho del Barça y se ha cumplido todo al máximo nivel.

¿Qué diría de Andreu Plaza?

Fue alguien muy importante, igual que Txus (Lahoz), que era responsable. Les doy las gracias, porque además fui el primer portugués en la historia de la sección. Ellos apostaron por mí y creyeron mucho en mí. Fue una época difícil por el Covid. Andreu siempre me quiso mucho y le estoy eternamente agradecido y también a Txus por todo lo que hicieron para mí. Yo tenía contrato con el Benfica y fueron negociaciones difíciles. Andreu ya es un amigo para toda la vida. Él sabe perfectamente que si necesita algo, estaré aquí.

¿Y de Jesús Velasco?

Cuando coincidía con Ricardinho y con Cardinal en la selección ellos hablaban mucho de él y entre todos construyeron una época increíble. Cuando preguntan a un jugador a qué entrenador quieren tener creo que no hay ninguno que no diga Velasco o Jorge Bras (seleccionador de Portugal). Son de los dos grandes astros que hay como entrenadores. Creo hemos hecho tres temporadas fantásticas, aunque la última ha sido un poco atípica y aun así ganamos la Copa de España y jugamos otras dos finales.

¿Qué momento recuerda más?

La final de Riga, porque fue un día... No sé si es público o no, pero en esa mañana me llamó mi padre y me dijo que mi abuelo había muerto. Cuando colgué ya no sabía si jugaría o no. No sabía si estaba en condiciones de correr y de jugar. Ya perdí a mi mamá cuando era muy joven. Y pasé mucho tiempo con mis abuelos. Era una de las más importantes de mi vida y es un día que nunca voy a olvidar. El día en que él murió conseguí ganar la Champions. Estaba feliz por mis compañeros, pero no lo pude celebrar. Fue un día muy duro para mí.

¿Cree que se le ha infravalorado?

Sin duda. Muchas veces no percibía las críticas. De hecho, me dan igual. Soy completamente indiferente y no me importaba, nunca me afectó.

¿Se le ha llegado a faltar al respeto?

Creo que sí. Yo le veía y pensaba… Mira, voy a ser muy honesto. A lo largo de estos cuatro años no he visto más de uno o dos cierres de mi nivel. Esa es mi opinión y creo que muchas veces no tuve ese reconocimiento. Yo venía del campeonato portugués, que es muy competitivo y muy agresivo en el buen sentido y en España no veo esa competitividad tan elevada y muchas veces no fui bien visto, debido a la agresividad, a una agresividad excesiva. No me entendieron bien. He tenido muchas reuniones con Velasco, porque cosas que para mí son normales en la liga portuguesa o en la selección, aquí son falta, a veces me sacaban hasta amarilla y yo no lo entendía el criterio. Quitando algunas semanas de baja, siempre he sido de los más utilizados.

¿Cuántas veces ha jugado con dolores y con pequeñas lesiones?

Muchas, muchas. En la Champions de 2021 que perdimos en Croacia contra el Sporting jugué con una rotura en un aductor con un dolor horrible a cada paso que daba y esta temporada mejor no te cuento. Contra Cartagena en las semifinales me lesioné y pasadas dos semanas me sigue molestando al andar. Fue toda la temporada con dolores.

¡Qué pesadilla de temporada!

Mira, yo venía cada día a entrenar con Erick. Solíamos llegar más temprano y en el gimnasio comentábamos antes de cada partido que no sabíamos cuántos estaríamos para jugar. En la final de la Copa de España estaba con calambres y no me podía movía bien. Por todo eso no entiendo y no entenderé nunca esas críticas y esos comportamientos para conmigo.

¿Tiene más mérito la Champions de 2022 o la Copa de España de este año?

La Copa de España sin duda. No es normal ganar un título tan importante en una liga tan competitiva con cuatro o cinco seniors. Ganamos a Palma, que es bicampeón de Europa. Ganamos a un ElPozo en la final. Lo que hicimos fue absolutamente extraordinario y tiene muchísimo mérito.

¿Qué se lleva de vuelta a Portugal?

Sobre todo voy a recordar a las personas. Dejo aquí amigos verdaderos para toda la vida. Y el club, porque jugar aquí es un lujo para cualquier jugador, sea en la sección que sea. Siempre voy a decir que fui un héroe y un privilegiado en la vida por haber podido estar cuatro años en el Barça.

En septiembre Dídac, Lozano, Adolfo, Catela, Antonio, Dyego, Ferrao y compañía serán sus enemigos en el Mundial…

Sí, seremos enemigos dentro del campo, pero fuera la relación seguirá siendo la misma. Espero que estén todos en el Mundial. Cada uno quiere ganar por su país, pero siempre seguirá esa amistad que tendremos ya toda la vida.