Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, bromea sobre el Mundial: "No pondremos el autobús como Mourinho"

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recurrió este jueves al humor para asegurar que la ciudad no actuará "como José Mourinho" en la preparación del Mundial de fútbol y que, por tanto, no optará por una estrategia defensiva en la gestión del evento.

"En las próximas semanas, algunas selecciones adoptarán las tácticas defensivas de José Mourinho, 'The Special One', y pondrán el autobús. Es una estrategia legítima que no voy a criticar, pero la ciudad de Nueva York no pondrá el autobús", afirmó el dirigente demócrata durante una rueda de prensa centrada en los preparativos para el torneo.

Con vistas a la competición, las autoridades de la región de Nueva York han diseñado un plan especial de movilidad destinado a facilitar los desplazamientos de los aficionados que acudan al estadio MetLife.

En este sentido, NJ Transit, la compañía responsable de los servicios ferroviarios de Nueva Jersey, ha puesto a disposición del público 40.000 billetes para viajar desde Manhattan hasta el recinto deportivo. Además, la FIFA habilitará un sistema de autobuses lanzadera que conectará distintos puntos de Manhattan con el estadio.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un acto público en su ciudad este domingo. / CHARLY TRIBALLEAU

Durante su intervención, Mamdani también recurrió a otra comparación futbolística para destacar que la organización de un evento seguro forma parte de las obligaciones de la ciudad. "Así como el delantero italiano Mario Balotelli decía que no celebraba los goles porque era su trabajo al igual que un cartero no celebra las cartas que reparte, Nueva York no celebrará la organización de un Mundial seguro y preparado, porque es nuestro trabajo", señaló.

La sede conjunta de Nueva York y Nueva Jersey inaugurará su participación en el Mundial el próximo 13 de junio, cuando albergará el primero de los ocho encuentros previstos en la región, con un enfrentamiento entre Brasil y Marruecos. Paralelamente, los New York Knicks continúan protagonizando una destacada campaña en la NBA y se acercan a la posibilidad de conquistar un título que se les resiste desde hace más de medio siglo.

"Los neoyorquinos vivimos para momentos así. Acoger el Mundial y vivir unas Finales NBA. Esperamos una barrida (de los Knicks a los Spurs), pero nos preparamos para todos los escenarios posibles, con un potencial 16 de junio con el sexto partido de las Finales y un Francia-Senegal de la Copa del Mundo", comentó el alcalde.

Al ser preguntado sobre una posible reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita de este a Nueva York con motivo del primer partido de las Finales de la NBA en la ciudad, Mamdani evitó confirmar cualquier encuentro.

Imagen de archivo del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani / Europa Press/Contacto/Liri Agami

"Yo también estoy planeando ir al tercer partido, pero estaré en una sección diferente del estadio", respondió el alcalde, a quien se ha visto durante estos 'playoff' ocupando localidades de las zonas más económicas del Madison Square Garden.

El dirigente también hizo una broma sobre la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, al recordar una invitación que le había cursado para asistir a un acto oficial de la alcaldía coincidiendo con el cuarto encuentro de las Finales. "La oferta aún sigue en pie", dijo entre risas, insinuando que así podría perderse el partido.

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Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, destacó el protagonismo que tendrá la ciudad durante las próximas semanas tanto en el ámbito deportivo como en otros sectores. "Nueva York será la capital económica, cultural y deportiva del mundo. Además, la racha de victorias de los Knicks hace que estemos todos más relajados. El porcentaje de crimen en el metro ha bajado un 6 % en el último año y está en mínimos de los últimos 16 años", aseguró.