Zlatan Ibrahimovic indica la diferencia entre los estilos del fútbol en España, Inglaterra e Italia: "En LaLiga intentan jugar"

En el fútbol de élite no hay muchos jugadores que hayan pasado por más equipos que Zlatan Ibrahimovic, y sobre todo, pocos lo han hecho al nivel del sueco. Capaz de anotar allí donde iba, el delantero con más autoestima de la historia reflexionaba acerca de la diferencia principal que encontró en cada una de las ligas en las que jugó, en Italia, Inglaterra y España.

Zlatan jugó sus primeros años en su Suecia natal, aunque rápidamente despuntó y fichó por el Ajax en Países Bajos, justo antes de dar el salto al primer nivel del fútbol europeo, en la Juventus, en el 2004. Tras dos temporadas cambió la elástica 'rossoneri' por la camiseta 'nerazzurri' del Inter de Milán y, ya en 2009, protagonizó uno de los fichajes del año en el que recalaría en Barcelona a cambio de Samuel Eto'o, que se fue a Milán.

Ibrahimovic con la camiseta del FC Barcelona / Ignasi Paredes

Después de una sola temporada y una muy mala relación con Pep Guardiola, Ibra se marchó al AC Milan después de jugar cedido la temporada siguiente a su fichaje por el club catalán, y en 2012 firmaría por el PSG, donde estuvo hasta 2016. Tras ello, viajó a Inglaterra para integrarse a la dinámica del Manchester United y completar la tríada de ligas más potentes del continente, a falta de la alemana donde nunca llegó a jugar nunca.

Aunque pensaba que terminaría su carrera en Los Angeles Galaxy, una llamada del club 'rossoneri' le hizo regresar a Milán para jugar durante los últimos tres años, antes de colgar las botas en 2023.

Zlatan Ibrahimovic viste la camiseta del AC Milan en su última etapa como profesional. / AFP

La diferencia entre las tres grandes ligas

"En LaLiga intentan jugar, construir el juegodesde atrás. Incluso si el nivel de los equipos no es el de los mejores, intentarán jugar", apunta Ibra sobre el tipo de fútbol que se practica en España en una aparición en el pódcast 'Hot Ones'. Esto, luego, se traslada a la selección nacional y por eso España es uno de los combinados que mejor juego practica, independientemente de los resultados que termine obteniendo.

En Inglaterra, en la Premier League, en cambio, prima lo físico: "Van a alta velocidad, ataque y defensa... Por eso, aunque sean un fuera de clase a nivel técnico, si no puedes gestionar el ritmo del juego no podrás sobrellevarlo, incluso con tu habilidad", comenta.

Por último, en la Serie A de Italia, liga en la que más partidos ha disputado, el juego es distinto: "Es muy táctico, muy estudiado", apunta el exdelantero, que añade que "es más importante defender que atacar. Es muy difícil porque cuando llegas y juegas por la liga como delantero y tienes en contra a un equipo que se centra mucho en la defensa... no es fácil. Pero cuando consigues triunfar, es un gran sentimiento", apunta.

Zlatan destacaba por su agilidad pese a medir 1,95 metros y dejó alguno de los goles más icónicos de las dos primeras décadas de siglo. En total, 496 goles y 205 asistencias en sus 827 partidos como jugador profesional, aunque nuca llegó a ganar la Champions League, sí que participó en la temporada en la que el Barça completó su sextete, con Supercopa de España y de Europa y el Mundial de Clubes.