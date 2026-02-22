Zidane, más cerca de la selección francesa: ya hay acuerdo

Parecía un secreto a voces, y está más cerca que nunca. Tal y como confirmó este fin de semana Fabrizio Romano, Zinedine Zidane es el principal candidato para tomar las riendas de la selección de fútbol de Francia una vez concluido el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Acorde a la información, que va en línea a lo que varios medios especializados han ido informando estas últimas semanas, el histórico exjugador y exentrenador del Real Madrid ha alcanzado un acuerdo verbal con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para ocupar el cargo cuando finalice la participación de 'Les Bleus' en la próxima Copa del Mundo.

En todo caso, el relevo no sería oficial hasta la finalización de la cita mundialista ya que, tal y como afirmó recientemente en una rueda de prensa el presidente de la FFF, Philippe Diallo, existe conifianza en la figura del actual seleccionador y por respeto a la trayectoria de Didier Deschamps, cuyo ciclo se finalizará con el final de la participación de los galos en el Mundial.

A sus 53 años, Zidane regresará a la primera línea del fútbol tras varios años sin entrenar desde su marcha del Real Madrid en 2021. Su nombre ha sido vinculado al banquillo galo durante meses y ahora parece encaminarse hacia ese objetivo largamente esperado por él mismo y por buena parte del entorno futbolístico francés e internacional.

Su figura tiene más que ganado el respeto por el mundo del balompié. Una de las grandes referencias del deporte galo como jugador, también se ganó galones al frente del equipo blanco, conquistando un total de 11 títulos en dos etapas, incluídas tres copas de la Champions League consecutivas.

Con la camiseta de los gallos, 'Zizou' sumó 108 internacionalidades y jugó un papel fundamental en la conquista del Mundial de 1998, así como en la Eurocopa 2000.