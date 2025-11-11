Zidane abre la puerta a su regreso como entrenador

El francés Zinedine Zidane se retiró temporalmente de los campos de fútbol en 2021 tras cerrar su segunda etapa al frente del banquillo del Real Madrid. Desde entonces, pese a los rumores que lo sitúan una y otra vez al frente de varios clubes europeos, el exinternacional galo no ha vuelto a tomar las riendas de un equipo.

Su paréntesis podría acabar pronto si finalmente se hace efectivo el rumor que lo sitúa como nuevo seleccionador francés, una vez que Didier Deschamps deje la batuta del combinado francés tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año.

El propio Zidane alimentó los rumores este lunes, tras asistir como aficionado a un partido benéfico en Toulon (Francia), organizado por Pascal Olmeta y su asociación "Un Sourire, un Espoir pour la Vie" (Una sonrisa, una esperanza para la vida). "Voy a hacer un poco de entrenador", afirmó sonriente en declaraciones que recoge 'RMC', haciendo referencia a su tarea en el encuentro benéfico. Afirmó que esperaba volver "pronto" al verde y añadió, "pronto también", al ser preguntado sobre si tenía previsto volver a entrenar próximamente.

Zidane no participó en el partido benéfico como jugador por una pequeña lesión en la pierna que ya le privó hace unas semas de estar presente en el Partido de las Estrellas del Cannes. "Desafortunadamente, me hubiera gustado, pero como no nos hacemos más jóvenes... Tenemos nuestra edad y, por desgracia, de vez en cuando nos lesionamos", afirmó el exinternacional francés que asesoró durante el evento a exjugadores e iconos del RC Toulon como Dimitri Payet, David Ginola o Jean-Pierre Papin y leyendas del rugby como Sébastien Chabal et Mathieu Bastareaud, desde el banquillo.